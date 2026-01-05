Resep Makanan

Resep Ikan Mujair Pliek Khas Aceh yang Siap Menggoyang Lidah

Ikan mujair pliek khas Aceh paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Kuahnya yang kental bikin ketagihan.

Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Ikan Mujair Pliek Khas Aceh yang Siap Menggoyang Lidah
Cookpad/Eka Muliana
KHAS ACEH- Ikan mujair pliek adalah makanan khas Aceh yang yang rasanya nikmat dengan hidangan berkuah. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Di Provinsi Aceh, Indonesia ada beragam menu makanan yang siap memanjakan lidah Anda.

Satu diantara kuliner itu adalah ikan mujair pliek khas Aceh.

Pliek atau pliek u merupakan sajian makanan berkuah, yang umumnya mirip dengan gulai.

Makanan ini disajikan dengan bahan santan dan bumbu rempah.

Karena ini adalah makanan berkuah, siapa saja yang mencobanya pasti akan ketagihan.

Berikut ini adalah bahan dan cara penyahiannya yang dijamin anti gagal.

Bahan-bahan

Bahan

  • 800 gr ikan mujair
  • 5 bh bawang merah
  • 3 siung bawang putih
  • 1 ruas jari jahe
  • 1 sdt ketumbar
  • 1 jari kelingking kunyit
  • 5 bh cabe merah
  • 5 bh cabe rawit
  • 100 gr pliek rendam dengan air panas
  • 1 tangkai daun kari
  • 5 lembar daun jeruk
  • 1 batang sereh (skip ngak ada stok)
  • 1 sdt garam
  • 1/2 sdt kaldu bubuk
  • 500 ml santan dari 1/2 butir kelapa

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Siapkan bahan, Blender bumbu halus, pliek secara terpisah. Pliek Nyan disaring dicampur dengan santan/air, setelah diblender, agar tidak ada ampas. Masukkan dalam wajan, masukkan daun jeruk, daun kari, sereh masak hingga mendidih
    2. Masukkan ikan mujair satu persatu, masukkan garam, kaldu bubuk dan santan aduk secara perlahan
    3. Masak hingga mendidih dan keluar mata ikan, tandanya ikan udah matang, aduk pelan pelan agar ikan tidak hancur. Tes rasa dan siap dihidangkan

    (tribun-medan.com)

    Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

    Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

    Berita viral lainnya di Tribun Medan 

     

Tags
ikan mujair pliek
makanan Indonesia
resep makanan
kuliner
Rekomendasi untuk Anda
    • Resep Lainnya
    Resep Serabi Solo, Camilan saat Santai Nikmati Kopi dan Teh

    Resep Serabi Solo, Camilan saat Santai Nikmati Kopi dan Teh
    Resep Sate Daging Buntel, Bisa Jadi Lauk dan Juga Camilan Mengenyangkan

    Resep Sate Daging Buntel, Bisa Jadi Lauk dan Juga Camilan Mengenyangkan
    Resep Semur Ayam Komplit, Hidangan Sederhana Akhir Pekan

    Resep Semur Ayam Komplit, Hidangan Sederhana Akhir Pekan
    Video Pilihan
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan