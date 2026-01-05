Resep Ikan Mujair Pliek Khas Aceh yang Siap Menggoyang Lidah

TRIBUN-MEDAN.COM,- Di Provinsi Aceh, Indonesia ada beragam menu makanan yang siap memanjakan lidah Anda.

Satu diantara kuliner itu adalah ikan mujair pliek khas Aceh.

Pliek atau pliek u merupakan sajian makanan berkuah, yang umumnya mirip dengan gulai.

Makanan ini disajikan dengan bahan santan dan bumbu rempah.

Karena ini adalah makanan berkuah, siapa saja yang mencobanya pasti akan ketagihan.

Berikut ini adalah bahan dan cara penyahiannya yang dijamin anti gagal.