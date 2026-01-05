Resep Makanan
Resep Ikan Mujair Pliek Khas Aceh yang Siap Menggoyang Lidah
Ikan mujair pliek khas Aceh paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Kuahnya yang kental bikin ketagihan.
KHAS ACEH- Ikan mujair pliek adalah makanan khas Aceh yang yang rasanya nikmat dengan hidangan berkuah.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Di Provinsi Aceh, Indonesia ada beragam menu makanan yang siap memanjakan lidah Anda.
Satu diantara kuliner itu adalah ikan mujair pliek khas Aceh.
Pliek atau pliek u merupakan sajian makanan berkuah, yang umumnya mirip dengan gulai.
Makanan ini disajikan dengan bahan santan dan bumbu rempah.
Karena ini adalah makanan berkuah, siapa saja yang mencobanya pasti akan ketagihan.
Berikut ini adalah bahan dan cara penyahiannya yang dijamin anti gagal.
Bahan-bahan
Bahan
- 800 gr ikan mujair
- 5 bh bawang merah
- 3 siung bawang putih
- 1 ruas jari jahe
- 1 sdt ketumbar
- 1 jari kelingking kunyit
- 5 bh cabe merah
- 5 bh cabe rawit
- 100 gr pliek rendam dengan air panas
- 1 tangkai daun kari
- 5 lembar daun jeruk
- 1 batang sereh (skip ngak ada stok)
- 1 sdt garam
- 1/2 sdt kaldu bubuk
- 500 ml santan dari 1/2 butir kelapa
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Siapkan bahan, Blender bumbu halus, pliek secara terpisah. Pliek Nyan disaring dicampur dengan santan/air, setelah diblender, agar tidak ada ampas. Masukkan dalam wajan, masukkan daun jeruk, daun kari, sereh masak hingga mendidih
- Masukkan ikan mujair satu persatu, masukkan garam, kaldu bubuk dan santan aduk secara perlahan
- Masak hingga mendidih dan keluar mata ikan, tandanya ikan udah matang, aduk pelan pelan agar ikan tidak hancur. Tes rasa dan siap dihidangkan
