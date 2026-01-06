Resep Bika Ambon Tanpa Santan, Camilan yang Bikin Nagih

TRIBUN-MEDAN.COM,- Bagi warga Kota Medan, sajian bika ambon memang dikenal sebagai camilan yang sering dijadikan buah tangan.

Rata-rata, bika ambon yang ada di Medan dijual dengan berbagai variasi.

Ada yang menjualnya dengan penambahan rasa cokelat dan pandan.

Tapi ada juga yang tetap mempertahankan rasa original dari makanan tersebut.

Nah, pada ulasan kali ini kami ingin suguhkan resep bika ambon tanpa santan yang siap menggoyang lidah Anda.

Menu yang satu ini sangat cocok jadi suguhan camilan di waktu senggang bersama teh ataupun kopi.

Nah, bagi kamu yang ingin mencobanya sendiri di rumah, kamu bisa ikuti langkah-langkahnya seperti resep berikut ini.