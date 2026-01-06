Resep Makanan
Resep Bika Ambon Tanpa Santan, Camilan yang Bikin Nagih
Kota Medan identik dengan oleh-oleh yang namanya bika ambon. Ya, makanan ini terasa legit dengan tekstur yang lembut.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Bagi warga Kota Medan, sajian bika ambon memang dikenal sebagai camilan yang sering dijadikan buah tangan.
Rata-rata, bika ambon yang ada di Medan dijual dengan berbagai variasi.
Ada yang menjualnya dengan penambahan rasa cokelat dan pandan.
Tapi ada juga yang tetap mempertahankan rasa original dari makanan tersebut.
Nah, pada ulasan kali ini kami ingin suguhkan resep bika ambon tanpa santan yang siap menggoyang lidah Anda.
Menu yang satu ini sangat cocok jadi suguhan camilan di waktu senggang bersama teh ataupun kopi.
Nah, bagi kamu yang ingin mencobanya sendiri di rumah, kamu bisa ikuti langkah-langkahnya seperti resep berikut ini.
Bahan-bahan
Bahan A
- 25 g Fiber creme + air = 200 ml
- 1 batang serai, ambil putihnya memarkan
- 1 lembar daun pandan
- 5 lembar daun jeruk, buang tulangnya
- 1/4 sdt kunyit bubuk
- Secukupnya warna kuning
Bahan biang
- 1/2 sdm tepung terigu
- 1/2 sdt ragi instan
- 1/2 sdt gula pasir
- 50 ml air hangat kuku
Bahan B
- 2 butir telur
- 100 gram gula pasir
Langkah Pembuatan
Bahan C
100 g Tepung tapioka
50 g Tepung terigu
Bahan D
1 sdm margarin, cairkan
Cara penyajian
- Larutkan fiber cream dengan air. Tuang dalam panci. Masukkan semua bahan A. Aduk rata, nyalakan api kecil. Masak hingga mendidih. Matikan api biarkan dingin.
- Buat bahan biang. Campur semua dalam wadah. Aduk hingga rata. Tutup wadah biarkan 10 menit. Jika berbuih tanda ragi aktif, bisa di gunakan.
- Lelehkan margarin dengan cara di tim. Saring bahan A jika sudah dingin.
- Masukkan dalam wadah bahan B, aduk rata menggunakan whisk. Lalu masukkan bahan C sebagian. Aduk rata.
- Masukkan bahan A aduk rata, dan lanjutkan sisanya. Aduk hingga adonan licin tidak bergerindil. Masukkan bahan biang. Aduk rata.
- Masukkan margarin, aduk adonan hingga rata. Setelah itu saring adonan, supaya tidak ada bahan yg bergerindil. Adonan encer ya disini.
- Setelah itu tutup wadah dengan kain bersih. Istirahatkan adonan 2-3 jam. Aduk hingga buih hilang.
- Panaskan cetakan dengan api besar setelah panas kecilkan api. Tes dengan percikan air. Kalau air langsung menyebar dan bunyi ces berarti sudah panas. Olesi dengan sedikit margarin. Tuang adonan 3/4 bagian. Biarkan hingga adonan bergelembung dan berlubang. Setelah keluar lubang banyak tutup cetakan. Biarkan hingga matang.
- Tanda matang, permukaan bika ambon sudah kering, dan bagian pinggir kecoklatan. Angkat dari cetakan. Dan lanjutkan sisa adonan. Siap disajikan.
