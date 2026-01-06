Resep Makanan

Resep Bika Ambon Tanpa Santan, Camilan yang Bikin Nagih

Kota Medan identik dengan oleh-oleh yang namanya bika ambon. Ya, makanan ini terasa legit dengan tekstur yang lembut.

Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Bika Ambon Tanpa Santan, Camilan yang Bikin Nagih
Cookpad/Irma Anisa
CAMILAN- Bika ambon tanpa santan adalah camilan nikmat berasal dari Kota Medan yang sering dijadikan buah tangan atau oleh-oleh. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Bagi warga Kota Medan, sajian bika ambon memang dikenal sebagai camilan yang sering dijadikan buah tangan.

Rata-rata, bika ambon yang ada di Medan dijual dengan berbagai variasi.

Ada yang menjualnya dengan penambahan rasa cokelat dan pandan.

Tapi ada juga yang tetap mempertahankan rasa original dari makanan tersebut.

Nah, pada ulasan kali ini kami ingin suguhkan resep bika ambon tanpa santan yang siap menggoyang lidah Anda.

Menu yang satu ini sangat cocok jadi suguhan camilan di waktu senggang bersama teh ataupun kopi.

Nah, bagi kamu yang ingin mencobanya sendiri di rumah, kamu bisa ikuti langkah-langkahnya seperti resep berikut ini.

 

Bahan-bahan

Bahan A

  • 25 g Fiber creme + air = 200 ml
  • 1 batang serai, ambil putihnya memarkan
  • 1 lembar daun pandan
  • 5 lembar daun jeruk, buang tulangnya
  • 1/4 sdt kunyit bubuk
  • Secukupnya warna kuning

Bahan biang

  • 1/2 sdm tepung terigu
  • 1/2 sdt ragi instan
  • 1/2 sdt gula pasir
  • 50 ml air hangat kuku

Bahan B

  • 2 butir telur
  • 100 gram gula pasir

Langkah Pembuatan

  1. Bahan C

    100 g Tepung tapioka

    50 g Tepung terigu

    Bahan D

    1 sdm margarin, cairkan

    Cara penyajian

    1. Larutkan fiber cream dengan air. Tuang dalam panci. Masukkan semua bahan A. Aduk rata, nyalakan api kecil. Masak hingga mendidih. Matikan api biarkan dingin.
    2. Buat bahan biang. Campur semua dalam wadah. Aduk hingga rata. Tutup wadah biarkan 10 menit. Jika berbuih tanda ragi aktif, bisa di gunakan.
    3. Lelehkan margarin dengan cara di tim. Saring bahan A jika sudah dingin.
    4. Masukkan dalam wadah bahan B, aduk rata menggunakan whisk. Lalu masukkan bahan C sebagian. Aduk rata.
    5. Masukkan bahan A aduk rata, dan lanjutkan sisanya. Aduk hingga adonan licin tidak bergerindil. Masukkan bahan biang. Aduk rata.
    6. Masukkan margarin, aduk adonan hingga rata. Setelah itu saring adonan, supaya tidak ada bahan yg bergerindil. Adonan encer ya disini.
    7. Setelah itu tutup wadah dengan kain bersih. Istirahatkan adonan 2-3 jam. Aduk hingga buih hilang.
    8. Panaskan cetakan dengan api besar setelah panas kecilkan api. Tes dengan percikan air. Kalau air langsung menyebar dan bunyi ces berarti sudah panas. Olesi dengan sedikit margarin. Tuang adonan 3/4 bagian. Biarkan hingga adonan bergelembung dan berlubang. Setelah keluar lubang banyak tutup cetakan. Biarkan hingga matang.
    9. Tanda matang, permukaan bika ambon sudah kering, dan bagian pinggir kecoklatan. Angkat dari cetakan. Dan lanjutkan sisa adonan. Siap disajikan.

    (tribun-medan.com)

    Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

    Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

    Berita viral lainnya di Tribun Medan 

     

Tags
resep makanan
bika ambon tanpa santan
makanan Indonesia
kuliner
Rekomendasi untuk Anda
    • Resep Lainnya
    Resep Ikan Mujair Pliek Khas Aceh yang Siap Menggoyang Lidah

    Resep Ikan Mujair Pliek Khas Aceh yang Siap Menggoyang Lidah
    Resep Serabi Solo, Camilan saat Santai Nikmati Kopi dan Teh

    Resep Serabi Solo, Camilan saat Santai Nikmati Kopi dan Teh
    Resep Sate Daging Buntel, Bisa Jadi Lauk dan Juga Camilan Mengenyangkan

    Resep Sate Daging Buntel, Bisa Jadi Lauk dan Juga Camilan Mengenyangkan
    Video Pilihan
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan