Resep Belut Goreng Balado yang Bakal Bikin Kamu Keringatan dan Ketagihan

Belut goreng balado merupakan menu makanan Indonesia yang sangat otentik. Rasanya dijamin nikmat dan sedap.

Cookpad/@KasMira
MAKANAN NUSANTARA- Belut goreng balado adalah makanan nusantara yang memiliki cita rasa menggoda. menu ini paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Pernah cobain belut goreng balado?

Makanan ini adalah satu diantara menu khas Nusantara.

Di beberapa daerah, seperti di Sumatera Barat, menu belut goreng balado ini sering ditemui di rumah makan Padang.

Ketika disantap bersama nasi putih hangat, rasanya pun akan terasa nikmat.

Bagi kamu yang ingin mencobanya di rumah, kamu bisa membuatnya sendiri dengan bahan-bahan sederhana.

Berikut ini adalah cara penyajiannya.

Bahan-bahan

Bahan

  • 1 kg belut segar
  • 5 buah jengkol, rebus hingga empuk, geprek
  • 2 sdm tepung beras putih (boleh diskip)

Bumbu marinasi

  • 1 sdm bawang putih giling
  • 1 sdt ketumbar
  • 1 buah jeruk nipis, peras airnya
  • secukupnya Garam
  • 10 siung bawang putih, geprek dg kulitnya

Bumbu halus

  • 1/2 gelas air
  • 1 ons cabe merah
  • 5 siung bawang merah
  • 1 siung bawang putih
  • 1/2 sdt garam
  • Secukupnya minyak untuk menggoreng

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Cuci bersih belut dan buang lendirnya. Jika perlu bantu dengan perasan air jeruk nipis, geprek dan potong-potong sepanjang kurang lebih 3 cm. Bumbui dengan bumbu Marinasi, aduk rata. Lalu masukkan bawang putih geprek, aduk rata (kalau pakai tepung beras, tambahkan di langkah ini ya, tujuannya agar belut tidak hancur). Diamkan 10 menit.
    2. Rebus jengkol dengan daun pandan dan daun salam sampai empuk. Geprek.
    3. Panaskan minyak secukupnya pada wajan, goreng belut bersama jangan dengan bawang putih geprek dalam wajan bertutup pada api kecil sampai matang. Angkat. Goreng juga jengkol sebentar saja, angkat.
    4. Haluskan cabe, boleh digiling atau diblender dengan bantuan minyak, masukkan bawang putih dan bawang merah, haluskan. Goreng hingga wangi, tambahkan garam dan air jeruk nipis, aduk rata, koreksi rasa. Kalau sudah oke, masukkan belut dan jengkol aduk rata.
    5. Angkat dan siap disajikan

