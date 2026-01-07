Resep Opor Ayam Kampung, Hidangan ala Restoran yang Menggoyang Lidah

TRIBUN-MEDAN.COM,- Opor ayam kampung merupakan salah satu hidangan khas Nusantara yang kerap hadir saat momen spesial seperti Lebaran atau acara keluarga.

Dibanding ayam broiler, ayam kampung memiliki tekstur daging yang lebih kenyal dan rasa yang lebih gurih alami, sehingga menghasilkan kuah opor yang lebih kaya cita rasa.

Perpaduan santan dan rempah-rempah membuat hidangan ini digemari berbagai kalangan.

Untuk membuat opor ayam kampung, bahan utama yang dibutuhkan antara lain ayam kampung yang sudah dipotong, santan kental dan encer, serta bumbu halus berupa bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, dan kunyit.

Selain itu, diperlukan bumbu aromatik seperti serai, lengkuas, daun salam, dan daun jeruk agar kuah opor semakin harum dan sedap.

Cara memasaknya diawali dengan menumis bumbu halus bersama bumbu aromatik hingga harum dan matang.

Setelah itu, masukkan potongan ayam kampung dan aduk hingga ayam berubah warna serta bumbu meresap.

Tuangkan santan encer terlebih dahulu, lalu masak dengan api kecil hingga ayam empuk.

Setelah ayam matang, tambahkan santan kental sambil terus diaduk perlahan agar santan tidak pecah.

Opor ayam kampung paling nikmat disajikan hangat bersama ketupat, lontong, atau nasi putih.

Taburan bawang goreng dan pelengkap seperti sambal serta kerupuk akan menambah kelezatan hidangan ini.

Dengan proses memasak yang tepat dan penggunaan rempah yang seimbang, opor ayam kampung bisa menjadi sajian istimewa yang menggugah selera seluruh keluarga.