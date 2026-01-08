Resep Pempek Tanpa Ikan yang Rasanya Nikmat, Cocok Jadi Camilan di Rumah

TRIBUN-MEDAN.COM,- Masyarakat Indonesia tentunya sudah tidak asing dengan yang namanya pempek.

Secara umum, pempek itu terbuat dari ikan.

Ada beragam daging ikan yang dipakai, tergantung bahan dan juga ketersediaannya.

Nah, kalau selama ini Anda tahu bahwa pempek tersebut dibuat dari daging ikan, bagaimana dengan menu yang satu ini.

Ya, walaupun tidak menggunakan ikan, tapi pempek tanpa ikan ini rasanya bikin kamu ketagihan.

Apalagi saat disantap dengan cuko, pasti bakal nambah tersebut.

Untuk mengetahui seperti apa proses penyajian dan juga bahan-bahannya, mari simak ulasan berikut ini.

