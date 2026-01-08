Resep Makanan

Resep Pempek Tanpa Ikan yang Rasanya Nikmat, Cocok Jadi Camilan di Rumah

Pempek tanpa ikan sangat cocok sekali jadi suguhan camilan di sore hari sambil menikmati seduan atau kopi.

TAMBAH SELERA- Resep pempek tanpa ikan ini dijamin bakal bikin tambah selera saat pertama kali disuguhkan. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Masyarakat Indonesia tentunya sudah tidak asing dengan yang namanya pempek.

Secara umum, pempek itu terbuat dari ikan.

Ada beragam daging ikan yang dipakai, tergantung bahan dan juga ketersediaannya.

Nah, kalau selama ini Anda tahu bahwa pempek tersebut dibuat dari daging ikan, bagaimana dengan menu yang satu ini.

Ya, walaupun tidak menggunakan ikan, tapi pempek tanpa ikan ini rasanya bikin kamu ketagihan.

Apalagi saat disantap dengan cuko, pasti bakal nambah tersebut.

Untuk mengetahui seperti apa proses penyajian dan juga bahan-bahannya, mari simak ulasan berikut ini.

Bahan-bahan

Bahan

  • 1 siung bawang putih haluskan
  • 1/4 merica bubuk
  • 1/4 pala bubuk
  • secukupnya Garam
  • 1 butir putih telur
  • secukupnya Penyedap rasa
  • 150 ml air
  • 100 gr tapioka
  • Dan 1 butir kuning telur

Kuah cuko

  • Gula merah
  • Asam Jawa
  • secukupnya Air
  • Cabe
  • Bawang putih
  • Kecap asin
  • Garam

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Dalam wajan masukan tepung terigu, bawang putih,garam, merica, pala bbk, penyedap rasa dan air masak dengan api sedang sambil terus di aduk-aduk sampai menggupal lalu cicipi rasa !angkat adonan dan dinginkan sebentar lalu masukan putih telur aduk-aduk dan masukan tepung tapioka aduk2 sampai menjadi adonan yg bisa di bentuk
    2. Bentuk mpek-pempek sesuai dg selera ! Panaskan air kasi sedikit minyak goreng lalu masak pempe sampai mengapung!setelah itu angkat dan tiriskan.  Panaskan minyak goreng lalu goreng sampai kuning keemasan!
    3. Lalu pempek-pempek siap until di potong2 dan sajikan dengn 
