Resep Pepes Ikan Peda, Menu Sederhana untuk Keluarga di Rumah
Pepes ikan peda merupakan sajian khas nusantara yang sangat jarang ditemui. Makanan ini punya cita rasa yang nikmat.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Siapa nih yang pernah nyobain menu pepes ikan peda?
Tentu rasanya sangat nikmat sekali bukan?
Bila disantap dengan nasi putih hangat, dijamin Anda bakal ketagihan.
Nah, menu pepes ikan peda ini bisa jadi suguhan alternatif bunda di rumah untuk keluarga.
Menu ini sudah sangat jarang ditemui.
Hanya ada beberapa rumah makan saja yang masih menyediakan menu ini.
Kalaupun ada disuguhkan, itu artinya rumah makan tersebut otentik dengan sajian khas nusantara.
Untuk bunda yang ingin mencoba menyuguhkannya di rumah, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.
Bahan-bahan
- 1 ekor ikan peda, saya potong jd dua
- 50 g daun singkong yang sudah direbus (ada stok rebusan), iris kecil2
- 3 siung bawang merah
- 2 siung bawang putih
- 5 buah cabai merah rawit
- 4 buah cabai hijau
- 1 buah Tomat besar
- 1 batang sereh di geprek
- 2 lembar daun salam
- 1/2 sdt garam
- optional penyedap
- 1/2 sdm gula pasir
- 1 sdm minyak goreng jelantah yg masih bagus
- secukupnya daun pisang
Langkah Pembuatan
- Iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat yang sudah dicuci sebelumnya
- Tambahkan garam, gula, dan penyedap. Tambahkan juga sereh yang sudah di geprek dan minyak jelantah. Aduk hingga rata
- Tambahkan daun singkong yang sudah dipotong, lalu aduk lagi
- Ambil daun pisang, saya pakai dua lembar didabel agar tidak bocor. Lalu tata daun salam dan beri 2 sdm campuran bumbu. Letakan ikan di atasnya, kemudian timbun kembali dengan campuran bumbu
- Bungkus daun dengan tusuk gigi di kedua ujungnya. Lakukan proses membungkus untuk ikan yang kedua
- Kukus pepesan tadi di atas kukusan yang sudah dipanaskan seblumnya. Kukus selama 20 menit atau hingga matang
- Pepes peda siap disajikan dengan nasi hangat. Selamat menikamati
