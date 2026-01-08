Resep Pepes Ikan Peda, Menu Sederhana untuk Keluarga di Rumah

TRIBUN-MEDAN.COM,- Siapa nih yang pernah nyobain menu pepes ikan peda?

Tentu rasanya sangat nikmat sekali bukan?

Bila disantap dengan nasi putih hangat, dijamin Anda bakal ketagihan.

Nah, menu pepes ikan peda ini bisa jadi suguhan alternatif bunda di rumah untuk keluarga.

Menu ini sudah sangat jarang ditemui.

Hanya ada beberapa rumah makan saja yang masih menyediakan menu ini.

Kalaupun ada disuguhkan, itu artinya rumah makan tersebut otentik dengan sajian khas nusantara.

Untuk bunda yang ingin mencoba menyuguhkannya di rumah, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.