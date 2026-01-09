Resep Makanan
Resep Rica-rica Ati Ampela, Menu Lauk Makan Siang yang Menggoda Selera
Menu rica-rica ati ampela sangat cocok sekali disuguhkan sebagai hidangan menu lauk makan siang bersama keluarga.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Rica-rica ati ampela merupakan salah satu menu masakan khas Indonesia yang banyak digemari.
Hidangan ini memadukan ati dan ampela ayam dengan bumbu rica yang dikenal bercita rasa pedas dan aromatik.
Meski sederhana, rica-rica ati ampela mampu menghadirkan rasa yang menggugah selera dan cocok dinikmati oleh berbagai kalangan.
Masakan ini termasuk mudah dibuat karena menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah ditemukan di pasar.
Proses memasaknya pun tidak memerlukan teknik khusus, sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin mencoba memasak sendiri di rumah.
Dengan bumbu dasar seperti cabai, bawang, dan rempah-rempah pilihan, rasa rica-rica tetap terasa kuat dan khas.
Rica-rica ati ampela sering disajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat.
Tekstur ati dan ampela yang empuk berpadu dengan bumbu pedas gurih menciptakan sensasi rasa yang nikmat.
Hidangan ini juga fleksibel karena tingkat kepedasannya dapat disesuaikan dengan selera masing-masing.
Sebagai masakan rumahan, rica-rica ati ampela menjadi pilihan tepat untuk menu sehari-hari.
Selain lezat, masakan ini juga praktis dan tidak membutuhkan waktu lama untuk penyajiannya.
Kesederhanaannya justru menjadi daya tarik utama, menjadikan rica-rica ati ampela sebagai hidangan yang selalu dirindukan.
Bahan-bahan
Bahan
- 4 pasang ampela hati ayam
- 1 gelas santan
- 5 siung bawang merah
- 3 siung bawang putih
- 2 buah kemiri
- 1 genggam cabe rawit dan cabe merah besar
- 1 ruas jari jahe
- 1 ruas jari kunyit
- 1 sdm ketumbar bubuk
- 1 saset kecil terasi
- 1 sdm air asem (bisa di ganti 2 buah tomat)
- Secukupnya garam dan kaldu bubuk
- Secukupnya kecap manis (optional)
- Secukupnya Pelengkap Daun kemangi
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Untuk menghilangkan bau khas hati ampela ayam, rebus dengan secukupnya garam, jahe, daun salam, daun jeruk purut dan sereh. Setelah matang, angkat, cuci bersih lagi dan tiriskan. Potong⊃2; sesuai selera.
- Siapkan bahan lain, Haluskan bumbu bawang merah putih, kemiri, jahe, kunyit, ketumbar, terasi, cabe rawit, cabe merah besar.
- Tumis bumbu halus sampai matang dan harum. Masukkan hati ampela yang sudah di potong⊃2;, beri santan. Tambahkan garam, gula, kaldu bubuk, kecap manis. Masak sampai santan menyusut dan bumbu meresap.
- Jika sudah matang, koreksi rasanya dan masukkan daun kemangi, tumis rata. Dan matikan kompor.
- Rica rica hati ampela ayam siap di sajikan Bunda. Ini enak banget buat pecinta jerohan ayam, rasanya pedas gurih, mantul. Cocok di makan sama nasi uduk, dan krupuk. Selamat mencoba.
(tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.