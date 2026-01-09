Resep Rica-rica Ati Ampela, Menu Lauk Makan Siang yang Menggoda Selera

TRIBUN-MEDAN.COM,- Rica-rica ati ampela merupakan salah satu menu masakan khas Indonesia yang banyak digemari.

Hidangan ini memadukan ati dan ampela ayam dengan bumbu rica yang dikenal bercita rasa pedas dan aromatik.

Meski sederhana, rica-rica ati ampela mampu menghadirkan rasa yang menggugah selera dan cocok dinikmati oleh berbagai kalangan.

Masakan ini termasuk mudah dibuat karena menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan mudah ditemukan di pasar.

Proses memasaknya pun tidak memerlukan teknik khusus, sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin mencoba memasak sendiri di rumah.

Dengan bumbu dasar seperti cabai, bawang, dan rempah-rempah pilihan, rasa rica-rica tetap terasa kuat dan khas.

Rica-rica ati ampela sering disajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat.

Tekstur ati dan ampela yang empuk berpadu dengan bumbu pedas gurih menciptakan sensasi rasa yang nikmat.

Hidangan ini juga fleksibel karena tingkat kepedasannya dapat disesuaikan dengan selera masing-masing.

Sebagai masakan rumahan, rica-rica ati ampela menjadi pilihan tepat untuk menu sehari-hari.

Selain lezat, masakan ini juga praktis dan tidak membutuhkan waktu lama untuk penyajiannya.

Kesederhanaannya justru menjadi daya tarik utama, menjadikan rica-rica ati ampela sebagai hidangan yang selalu dirindukan.