Resep Pindang Salem Suwir Kemangi, Suguhan untuk Pecinta Makanan Pedas

Jika kalian suka dengan makanan pedas, cobain menu pindang salem suwir kemangi. Dijamin bakal ketagihan.

Cookpad/Sriatyningtyas
LAUK ISTIMEWA- Pindang salem suwir kemangi adalah lauk istimewa yang bakal bikin kamu keringatan. Rasanya dijamin nikmat dan sedap. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Pernahkah kalian mencicipi resep pindang salem kemangi?

Jika belum, cobalah cicipi dan suguhkan untuk keluarga di rumah.

Makanan yang satu ini sangat cocok sekali bagi mereka yang suka dengan makanan pedas.

Menu yang satu ini paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat.

Bila sekali coba, pasti bakal ketagihan.

Bumbunya yang meresap ke daging akan membuat siapa saja terlena.

Nah, jika bunda ingin mencoba resep ini di rumah, kami akan suguhkan apa saja bahan-bahan yang diperlukan.

 

Bahan-bahan

Bahan

  • 1 ekor pindang Salem
  • 1 genggam kemangi
  • 2 lembar daun salam
  • 1 buah tomat
  • 10 cabe rawit oren
  • 2 siung bawang putih
  • 4 siung bawang merah
  • 1/2 sdt masako
  • 1/4 sdt garam

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Cuci bersih pindang Salem, lalu suwir-suwir. Haluskan bumbu, goreng pindang suwir
    2. Tumis bumbu sampai harum, masukkan daun salam, pindang suwir, tambahkan Masako dan garam. Tes rasa. Terakhir masukkan kemangi, aduk rata
    3. Pindang Salem suwir kemangi siap dihidangkan

    (tribun-medan.com)

