Resep Pindang Salem Suwir Kemangi, Suguhan untuk Pecinta Makanan Pedas

TRIBUN-MEDAN.COM,- Pernahkah kalian mencicipi resep pindang salem kemangi?

Jika belum, cobalah cicipi dan suguhkan untuk keluarga di rumah.

Makanan yang satu ini sangat cocok sekali bagi mereka yang suka dengan makanan pedas.

Menu yang satu ini paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat.

Bila sekali coba, pasti bakal ketagihan.

Bumbunya yang meresap ke daging akan membuat siapa saja terlena.

Nah, jika bunda ingin mencoba resep ini di rumah, kami akan suguhkan apa saja bahan-bahan yang diperlukan.