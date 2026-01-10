Resep Makanan
Resep Tumis Jagung Brokoli Bakso untuk Anak di Rumah yang Malas Makan
Tumis jagung brokoli bakso merupakan menu sederhana yang bikin anak di rumah semangat makan.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Setiap orang tua pasti pernah punya pengalaman, dimana anak malas makan.
Biasanya, mereka malas makan karena berbagai faktor.
Ada yang tidak suka dengan lauk yang disajikan, tapi ada juga yang memang doyan jajan.
Nah, untuk mengatasi hal itu, orang tua umumnya sering mencari cara menyajikan menu yang disukai anak.
Pada ulasan ini, kami coba suguhkan menu yang mungkin bakal disukai oleh anak di rumah.
Nama menunya adalah tumis jagung brokoli bakso.
Menu ini terbilang sangat sederhana.
Tapi soal rasa, bunda boleh coba sendiri di rumah.
Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, juga sangat mudah didapat.
Berikut ini adalah bahan dan cara penyajiannya.
Bahan-bahan
Bahan
- 150 gr Jagung pipil
- 80 gr Brokoli, iris sedang
- 3 btr Bakso, iris tipis
- 3 btr Bawang merah uk sedang, iris tipis
- 1 siung Bawang putih uk sedang, geprek
- 4 bh Cabai merah keriting, iris serong
- 2 lbr Daun salam
- 1/2 sdt Garam
- 1 sdm Gula pasir
- 1 sdm Saus tiram 100 ml Air
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Siapkan bahan. Panaskan minyak, tumis bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting hingga harum dan matang. Gunakan api sedang.
- Tambahkan garam, gula pasir dan saus tiram, aduk rata.
- Masukkan jagung, brokoli dan bakso, aduk rata. Tumis hingga layu.
- Tuangkan air, aduk rata. Masak hingga matang, meresap dan kuahnya surut.
- Setelah matang, angkat dan sajikan
(tribun-medan.com)
