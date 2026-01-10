Resep Tumis Jagung Brokoli Bakso untuk Anak di Rumah yang Malas Makan

TRIBUN-MEDAN.COM,- Setiap orang tua pasti pernah punya pengalaman, dimana anak malas makan.

Biasanya, mereka malas makan karena berbagai faktor.

Ada yang tidak suka dengan lauk yang disajikan, tapi ada juga yang memang doyan jajan.

Nah, untuk mengatasi hal itu, orang tua umumnya sering mencari cara menyajikan menu yang disukai anak.

Pada ulasan ini, kami coba suguhkan menu yang mungkin bakal disukai oleh anak di rumah.

Nama menunya adalah tumis jagung brokoli bakso.

Menu ini terbilang sangat sederhana.

Tapi soal rasa, bunda boleh coba sendiri di rumah.

Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, juga sangat mudah didapat.

Berikut ini adalah bahan dan cara penyajiannya.