Resep Makanan

Resep Gulai Ikan Tahu, Lauk untuk Makan Siang di Rumah Bersama Keluarga

Resep gulai ikan tahu merupakan menu makanan sederhana yang sangat nikmat bila disajikan sebagai lauk makan siang di rumah Anda.

Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Gulai Ikan Tahu, Lauk untuk Makan Siang di Rumah Bersama Keluarga
Cookpad/Selvi Ismiani
MAKAN SIANG- Gulai ikan tahu adalah satu diantara menu makan siang yang bisa Anda suguhkan di rumah untuk keluarga. Proses penyajiannya sangat mudah. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Hallo bunda, gimana kabarnya hari ini?

Apakah bunda sudah punya ide untuk menu makan siang di rumah hari ini?

Jika belum, kami akan coba suguhkan resep gulai ikan tahu.

Ya, ini adalah makanan umum yang sering dikonsumsi makanan.

Menu ini juga sangat mudah ditemukan di warung makan.

Namun, bunda tetap bisa membuatnya sendiri di rumah.

Proses penyajiannya pun mudah kok.

Bahan-bahan yang dibutuhkan juga sangat mudah ditemui di pasar.

Jika bunda ingin mencoba resep yang satu ini, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.

 

Bahan-bahan

Bahan

  • 1/2 kg Ikan selar (sesuai selera)
  • 5 kotak tahu kuning
  • 1 bungkus santan kemasan
  • Garam masak
  • secukupnya Gula pasir
  • sesuai selera Kaldu/penyedap
  • Air asam Jawa atau jeruk nipis

Bumbu halus

  • 10 Cabe merah keriting
  • 10 siung Bawang merah
  • 4 siung Bawang putih
  • 2 ruas rimpang kunyit
  • 2 ruas jari jahe
  • 3 ruas jari lengkuas
  • 1 SDM ketumbar bubuk

Rempah utuh

  • 5 lembar daun jeruk
  • 3 lembar daun salam
  • 2 batang sereh di geprek

Langkah Pembuatan

  1. Cara pembuatan

    1. Siapkan semua bahan yang dibutuhkan, lalu bersihkan dan cuci bersih semuanya, untuk ikan ditambah perasaan jeruk nipis setelah bilasan terkahir dan tidak perlu dibilas lagi, jika tidak ada maka saat memasak boleh ditambahkan air asam Jawa agar tidak terlalu amis
    2. Tiriskan semua bahan yang akan dipakai
    3. Haluskan bumbu menggunakan blender atau boleeh juga diulek dengan cobek batu, panaskan sedikit minyak dan masukan bumbu halus juga bumbu utuhnya, aduk" sampai aroma langunya hilang
    4. Masukan ikan dan tahu, kemudian aduk agar bumbu tercampur rata ke semua bahannya, tambahkan air secukupnya dan biarkan ikannya matang(disini saya menambahkan sedikit garam) agar meresap ke ikannya
    5. Jika ikan sudah empuk dan airnya sudah menyusut masukan santan instan juga penyedapnya, sesuaikan dengan selera masing" koreksi rasa dan matikan api, bisa disajikan

    (tribun-medan.com)

    Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

    Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

    Berita viral lainnya di Tribun Medan 

Tags
resep makanan
gulai ikan tahu
makanan Indonesia
kuliner
Rekomendasi untuk Anda
    • Resep Lainnya
    Resep Tumis Jagung Brokoli Bakso untuk Anak di Rumah yang Malas Makan

    Resep Tumis Jagung Brokoli Bakso untuk Anak di Rumah yang Malas Makan
    Resep Pindang Salem Suwir Kemangi, Suguhan untuk Pecinta Makanan Pedas

    Resep Pindang Salem Suwir Kemangi, Suguhan untuk Pecinta Makanan Pedas
    Resep Rica-rica Ati Ampela, Menu Lauk Makan Siang yang Menggoda Selera

    Resep Rica-rica Ati Ampela, Menu Lauk Makan Siang yang Menggoda Selera
    Video Pilihan
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Misteri Dusun Keramat Kampung Pitu Mitos Hanya Boleh Dihuni 7 Keluarga, Penghuni ke 8 Dapat Petaka?
    Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan