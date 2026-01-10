Resep Makanan
Resep Gulai Ikan Tahu, Lauk untuk Makan Siang di Rumah Bersama Keluarga
Resep gulai ikan tahu merupakan menu makanan sederhana yang sangat nikmat bila disajikan sebagai lauk makan siang di rumah Anda.
MAKAN SIANG- Gulai ikan tahu adalah satu diantara menu makan siang yang bisa Anda suguhkan di rumah untuk keluarga. Proses penyajiannya sangat mudah.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Hallo bunda, gimana kabarnya hari ini?
Apakah bunda sudah punya ide untuk menu makan siang di rumah hari ini?
Jika belum, kami akan coba suguhkan resep gulai ikan tahu.
Ya, ini adalah makanan umum yang sering dikonsumsi makanan.
Menu ini juga sangat mudah ditemukan di warung makan.
Namun, bunda tetap bisa membuatnya sendiri di rumah.
Proses penyajiannya pun mudah kok.
Bahan-bahan yang dibutuhkan juga sangat mudah ditemui di pasar.
Jika bunda ingin mencoba resep yang satu ini, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.
Bahan-bahan
Bahan
- 1/2 kg Ikan selar (sesuai selera)
- 5 kotak tahu kuning
- 1 bungkus santan kemasan
- Garam masak
- secukupnya Gula pasir
- sesuai selera Kaldu/penyedap
- Air asam Jawa atau jeruk nipis
Bumbu halus
- 10 Cabe merah keriting
- 10 siung Bawang merah
- 4 siung Bawang putih
- 2 ruas rimpang kunyit
- 2 ruas jari jahe
- 3 ruas jari lengkuas
- 1 SDM ketumbar bubuk
Rempah utuh
- 5 lembar daun jeruk
- 3 lembar daun salam
- 2 batang sereh di geprek
Langkah Pembuatan
Cara pembuatan
- Siapkan semua bahan yang dibutuhkan, lalu bersihkan dan cuci bersih semuanya, untuk ikan ditambah perasaan jeruk nipis setelah bilasan terkahir dan tidak perlu dibilas lagi, jika tidak ada maka saat memasak boleh ditambahkan air asam Jawa agar tidak terlalu amis
- Tiriskan semua bahan yang akan dipakai
- Haluskan bumbu menggunakan blender atau boleeh juga diulek dengan cobek batu, panaskan sedikit minyak dan masukan bumbu halus juga bumbu utuhnya, aduk" sampai aroma langunya hilang
- Masukan ikan dan tahu, kemudian aduk agar bumbu tercampur rata ke semua bahannya, tambahkan air secukupnya dan biarkan ikannya matang(disini saya menambahkan sedikit garam) agar meresap ke ikannya
- Jika ikan sudah empuk dan airnya sudah menyusut masukan santan instan juga penyedapnya, sesuaikan dengan selera masing" koreksi rasa dan matikan api, bisa disajikan
