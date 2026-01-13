Resep Sambal Asam Pecit, Asam Pedas Jadi Satu Menggoyang Lidah

TRIBUN-MEDAN.COM,- Menu sambal asam pecit (atau sering disebut sambal asam picit) merupakan sambal khas Indonesia.

Wilayah yang sering menyuguhkan menu ini seperti Jawa Timur atau NTB.

Adapun makanan ini berbentuk sambal basah berkuah asam yang segar dan pedas, biasanya dipicit langsung saat dimakan dengan ikan rebus, sayur, atau tempe.

Dengan perpaduan ikan yang disebut atau digoreng, rasanya akan semamin 'nendang'.

Apalagi jika disantap bersama nasi putih hangat, pasti bakal semakin nikmat.

Bagi kamu yang ingin mencoba menu ini, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.