Resep Sambal Asam Pecit, Asam Pedas Jadi Satu Menggoyang Lidah

Jika Anda suka makanan yang pedas tapi segar, cobalah menu sambal asam pecit yang siap menggoyang lidah.

ASAM PEDAS- Menu sambal asam pecit sangat nikmat sekali disantap bersama ikan goreng atau ikan rebus. Rasanya bikin nagih. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Menu sambal asam pecit (atau sering disebut sambal asam picit) merupakan sambal khas Indonesia.

Wilayah yang sering menyuguhkan menu ini seperti Jawa Timur atau NTB.

Adapun makanan ini berbentuk sambal basah berkuah asam yang segar dan pedas, biasanya dipicit langsung saat dimakan dengan ikan rebus, sayur, atau tempe.

Dengan perpaduan ikan yang disebut atau digoreng, rasanya akan semamin 'nendang'.

Apalagi jika disantap bersama nasi putih hangat, pasti bakal semakin nikmat.

Bagi kamu yang ingin mencoba menu ini, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.

 

Bahan-bahan

Bahan

  • 3 buah Ikan Tongkol
  • 5 buah Cabe Rawit
  • 6 siung Bawang Merah
  • 2 buah Cabe Keriting Hijau
  • Sedikit Terasi
  • 3 biji Asam Jawa
  • sesuai Selera Garam dan Kaldu Jamur

Bahan pelengkap

  • Bayam Rebus

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Siapkan semua bahan. Rebus bayam untuk pelengkap

    2. Ulek bumbu halus, tambahkan bumbu dan air asam

    3. Setelah bahan menyatu, menu siap disajikan

