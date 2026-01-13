Resep Makanan
Resep Teri Basah Balado, Menu Makan Siang Sederhana yang Bikin Ketagihan
Menu lauk tradisional teri basah balado mungkin terlihat sangat sederhana. Tapi jika diolah dengan tepat, rasanya pasti istimewa.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Masyarakat Indonesia memang dikenal mahir dalam menyajikan beragam menu makanan.
Dari bahan-bahan sederhana pun, bisa tercipta makanan yang lezat.
Misalnya saja resep teri basah balado.
Ya, meskipun tampaknya sederhana, tapi rasanya sangat nikmat.
Bahkan, rasa pedas dari makanan ini akan membuat penikmatnya ingin tambah nasi.
Jika Anda sama sekali belum pernah mencoba menu ini, coba sesekali sajikan di rumah.
Tanya respon keluarga, apakah suka atau tidak.
Namun, dalam proses penyajian, si juru masak juga harus tahu takaran yang pas.
Agar bumbu dan bahan menyatu jadi satu.
Bila tertarik ingin menyajikannya, berikut adalah resepnya.
Bahan-bahan
Bahan
- 300 gram teri basah
- 1 buah jeruk nipis
- 1 sdt garam
Bumbu halus
- 5 bawang merah
- 2 siung bawang putih
- 7 cabe merah (sesuai selera, bisa ditambah)
Bahan lain
- 1 buah tomat potong dadu kecil
- 1 sdt garam atau sesuai selers
- 1/2 sdt kaldu bubuk jamur
- 1/2 sdt gula merah atau sesuai selera
- 1/4 sdt asem Jawa. Rendam dengan 1 sdm air
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Cuci ikan teri. Beri perasan air jeruk nipis dan garam. Biarkan selama 15 menit. Kemudian cuci kembali teri.Goreng ikan teri dalam minyak panas hingga matang. Jangan terlalu coklat dan kering. Angkat. Sisihkan dulu.
- Tumis bumbu halus hingga harum. Masukan tomat. Tambahkan garam, gula merah, kaldu bubuk, rendaman air asam jawa. Aduk hingga rata. Test rasa. Masukan ikan terinya. Aduk sebentar saja, agar tidak hancur dan ikan teri sebenarnya sdh digoreng matang.
- Angkat dan sajikan dengan nasi hangat
(ray/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.