Resep Teri Basah Balado, Menu Makan Siang Sederhana yang Bikin Ketagihan

TRIBUN-MEDAN.COM,- Masyarakat Indonesia memang dikenal mahir dalam menyajikan beragam menu makanan.

Dari bahan-bahan sederhana pun, bisa tercipta makanan yang lezat.

Misalnya saja resep teri basah balado.

Ya, meskipun tampaknya sederhana, tapi rasanya sangat nikmat.

Bahkan, rasa pedas dari makanan ini akan membuat penikmatnya ingin tambah nasi.

Jika Anda sama sekali belum pernah mencoba menu ini, coba sesekali sajikan di rumah.

Tanya respon keluarga, apakah suka atau tidak.

Namun, dalam proses penyajian, si juru masak juga harus tahu takaran yang pas.

Agar bumbu dan bahan menyatu jadi satu.

Bila tertarik ingin menyajikannya, berikut adalah resepnya.