Resep Semur Jengkol Pedas yang Nikmat Disantap Bersama Nasi Putih Hangat

TRIBUN-MEDAN.COM,- Siapa nih diantara kalian yang suka jengkol?

Ya, tidak semua orang suka jengkol karena alasan baunya.

Namun, tak sedikit pula yang menyukai makanan satu ini.

Di Indonesia, ada beragam sajian terkait jengkol ini.

Ada yang memasaknya dengan campuran bumbu rendang, ada pula yang menyuguhkannya dengan cara disambal.

Namun, pada ulasan kali ini, kami akan coba suguhkan resep semur jengkol pedas.

Dari namanya, tentu sudah dapat dibayangkan bagaimana cita rasa makanan yang satu ini.

Dapat dipastikan, siapa saja yang mencobanya pasti bakal ketagihan.

Jika kamu tertarik, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.