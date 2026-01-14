Resep Makanan

Resep Semur Jengkol Pedas yang Nikmat Disantap Bersama Nasi Putih Hangat

Semur jengkol pedas adalah menu makanan di Indonesia dengan cita rasa otentik khas tradisional.

MAKANAN INDONESIA- Semur jengkol pedas adalah satu dari sekian makanan Indonesia yang melegenda. Rasanya dijamin nikmat dan lezat. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Siapa nih diantara kalian yang suka jengkol?

Ya, tidak semua orang suka jengkol karena alasan baunya.

Namun, tak sedikit pula yang menyukai makanan satu ini.

Di Indonesia, ada beragam sajian terkait jengkol ini.

Ada yang memasaknya dengan campuran bumbu rendang, ada pula yang menyuguhkannya dengan cara disambal.

Namun, pada ulasan kali ini, kami akan coba suguhkan resep semur jengkol pedas.

Dari namanya, tentu sudah dapat dibayangkan bagaimana cita rasa makanan yang satu ini.

Dapat dipastikan, siapa saja yang mencobanya pasti bakal ketagihan.

Jika kamu tertarik, berikut adalah bahan dan cara penyajiannya.

Bahan-bahan

Bahan

  • 1 kg jengkol
  • 3 lembar daun salam
  • 7 siung bawang merah
  • Secukupnya minyak goreng
  • 300 ml air

Bumbu halus

  • 8 siung bawang putih
  • 4 buah kemiri
  • 1/2 buah pala
  • 1 sdt ketumbar
  • 1/2 sdt jinten
  • 10 buah cabai burung
  • 15 buah cabai merah keriting

Seasoning

  • 10-14 sdm kecap manis
  • 1 sdt garam
  • 1 sdt penyedap rasa
  • 1 keping gula merah

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Kupas jengkol lalu rendam semalaman. Cuci bersih lalu tiriskan. Rebus dengan daun salam selama 30 menit. Tiriskan. Geprek.
    2. Tumis bawnag merah lalu masukkan bumbu halus,masak sampai tanak. Masukkan irisan tomat,aduk rata.
    3. Masukkan jengkol,tambahkan air,gula,kecap, dan garam. Aduk rata. Masak dengan api kecil sampai air menyusut. Sajikan

