Resep Semur Daging Kuah Santan, Hidangan Spesial untuk Keluarga di Rumah

TRIBUN-MEDAN.COM,- Bagi kamu yang belum punya ide memasak makanan spesial untuk suami atau anak di rumah, cobain deh menu yang satu ini.

Nama menunya adalah, semur daging kuah santan.

Dari namanya saja sudah dapat dipastikan kelezatannya.

Untuk menikmati menu yang satu ini, kamu hanya butuh satu jam lebih memasaknya.

Bahan yang dibutuhkaan bisa kamu temukan di pasar dan warung terekat.

Nah, tanpa berlama-lama lagi, inilah daftar barang yang perlu dibeili untuk disajikan sebagai menu semur daging kuah santan.