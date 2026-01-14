Resep Makanan

Resep Semur Daging Kuah Santan, Hidangan Spesial untuk Keluarga di Rumah

Menu Andalan dengan cita rasa spesial dapat kamu temukan di Indonesia dengan nama semur daging tanpa santan. Dijamin lezat.

TANPA SANTAN- Resep semur daging kuah santan yang sangat menggoda selera. Nikmat disantap dengan sepiring nasi putih. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Bagi kamu yang belum punya ide memasak makanan spesial untuk suami atau anak di rumah, cobain deh menu yang satu ini.

Nama menunya adalah, semur daging kuah santan.

Dari namanya saja sudah dapat dipastikan kelezatannya.

Untuk menikmati menu yang satu ini, kamu hanya butuh satu jam lebih memasaknya.

Bahan yang dibutuhkaan bisa kamu temukan di pasar dan warung terekat.

Nah, tanpa berlama-lama lagi, inilah daftar barang yang perlu dibeili untuk disajikan sebagai menu semur daging kuah santan.

Bahan-bahan

Bahan

  • 250 gr daging
  • 100 ml santan

Bumbu

  • 8 siung bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 1/2 sdt lada
  • 1 batang sereh, geprek
  • 1 ruas lengkuas, geprek
  • 1 lembar daun salam
  • 3-4 butir kapulaga
  • 2 buah cengkeh
  • 1 jari kayu manis
  • 3-4 sdm kecap manis (sesuai selera)
  • 1/2-1 sdt garam (sesuai selera)
  • 1/2 sdt kaldu

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Haluskan bawang merah, bawang putih dan lada. tumis hingga harum, tambahkan semua bumbu pelengkap kecuali kecap. masak hingga harum.
    2. Setelah bumbu tanak, masukan daging yang sudah di cuci.. masak bolak-bolak hingga daging berwarna putih. tambahkan air. masak hingga cukup empuk.
    3. Setelah empuk, Tambahkan kecap dan santan, masak hingga kuah cukup meresap ke dalam daging,, koreksi rasa.
    4. Sajikan bersama taburan bawang goreng dan daun bawang.. yummy.

