Resep Nasi Tempong Banyuwangi, Hidangan Hajatan Menggoda Selera

Nasi tempog Banyuwangi sangat cocok jadi hidangan hajatan di rumah. Rasanya nikmat dengan bumbu yang meresap.

HIDANGAN NUSANTARA- Nasi tempong Banyuwangi adalah makanan khas Nusantara yang rasanya dijamin bikin ketagihan. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Siapa diantara kalian yang merupakan pecinta kuliner?

Pernah kah kalian mencoba nasi tempong Banyuwangi?

Jika belum, kami akan coba suguhkan bahan dan cara penyajiannya.

Menu yang satu ini cocok sekali jadi makanan di momen hajatan.

Dengan campuran bumbu yang pas, nasi tempong Banyuwangi bikin kangen para penikmatnya.

Untuk proses penyajiannya pun tidak begitu sulit.

Anda hanya butuh beberapa bahan saja agar bisa menikmati menu yang satu ini.

Bahan-bahan

Bumbu Kuning - Ayam, Tahu, dan Tempe

  • 1 ekor Ayam (ukuran sedang / potong 10)
  • 10 siung Bawang Merah
  • 3 siung Bawang Putih (re: Kating)
  • 4 butir Kemiri
  • 3 batang Serai
  • 3 lembar Daun Jeruk
  • 2 lembar Daun Salam
  • 1 ruas Jahe
  • 2 ruas Lengkuas
  • 2 ruas Kunyit
  • 2 sdt Garam
  • 2 sdt Kaldu Jamur

Sambal Tempong

  • 2 keping Terasi (re: ABC)
  • 20 buah Cabe Rawit Merah
  • 15 buah Cabe Merah Kriting
  • 1 buah Tomat Merah
  • 1 buah Jeruk Limo
  • 5 siung Bawang Merah
  • 2 siung Bawang Putih
  • Secukupnya Garam
  • Secukupnya Kaldu Jamur

Pelengkap

  • 2 buah Terong
  • 1 ikat Kangkung
  • 3 buah Jeruk Limo

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    Bumbu Kuning Ayam

    1.A Cuci bersih ayam, lumuri dgn perasan jeruk nipis dan diamkan selama 15 menit.
    1.B Setelah 15 menit, ayam akan mengeluarkan air; buang airnya dan bilas kembali.
    1.C Haluskan semua bumbu; serai dan lengkuas - geprek.
    1.D Panaskan wajan dan minyak, tumis bumbu hingga harum dan matang.
    1.E Tambahkan air dan masak hingga mendidih.
    1.F Masukan ayam, seasoning, rebus hingga air menyusut.
    1.G Angkat dan sisihkan.

    Bumbu Kuning Tahu dan Tempe

    2.A Tambahkan air ke dalam sisa rebusan ayam, begitu juga tambahkan seasoning.
    2.B Tunggu hingga mendidih, kemudian masukan tahu dan tempe.
    2.C Masak hingga airnya susut.
    2.D Angkat dan sisihkan.

    3.A Bakar terasi dan cuci bersih bahan lainnya.
    3.B Haluskan / uleg kasar, jangan terlalu halus ya; tambahkan seasoning dan koreksi rasa.
    3.C Tambahkan perasan jeruk limo.
    3.D Sisihkan.

    4.A Rebus kangkung hingga setengah matang; angkat dan tiriskan.
    4.B Panaskan wajan dan minyak, goreng terong hingga kecoklatan / matang; angkat dan sisihkan.
    4.C Goreng ayam, tahu dan tempe; goreng dengan minyak yang benar-benar panas & deep fry. Angkat dan sisihkan.

    Semuanya sudah matang, tinggal plating dengan piring saji dan sajikan selagi hangat.
    Selamat mencoba ya!

    (tribun-medan.com)

