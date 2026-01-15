Resep Nasi Tempong Banyuwangi, Hidangan Hajatan Menggoda Selera

TRIBUN-MEDAN.COM,- Siapa diantara kalian yang merupakan pecinta kuliner?

Pernah kah kalian mencoba nasi tempong Banyuwangi?

Jika belum, kami akan coba suguhkan bahan dan cara penyajiannya.

Menu yang satu ini cocok sekali jadi makanan di momen hajatan.

Dengan campuran bumbu yang pas, nasi tempong Banyuwangi bikin kangen para penikmatnya.

Untuk proses penyajiannya pun tidak begitu sulit.

Anda hanya butuh beberapa bahan saja agar bisa menikmati menu yang satu ini.