Resep Tahu Bakso Ayam, Camilan Mengenyangkan Waktu Santai

TRIBUN-MEDAN.COM,- Hallo bunda, kali ini kami akan coba suguhkan menu camilan yang bisa bikin kenyang.

Menu tersebut adalah tahu baksso ayam.

Dari namanya, tentu bunda sudah tahu apa saja bahan yang dibutuhkan.

Mulai dari kulit tahu, hingga daging ayam.

Semua bahan dicampur bersama bumbu sajian.

Agar terasa makin nikmat, kamu bisa mencocolnya dengan saus cabai atau saus tomat.

Dijamin rasanya bikin ketagihan.