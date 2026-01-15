Resep Tahu Bakso Ayam, Camilan Mengenyangkan Waktu Santai

Resep Makanan

Tahu bakso ayam adalah camilan sederhana yang bikin kenyang. Rasanya juga nikmat dan lezat.

CAMILAN MENGENYANGKAN- Tahu bakso ayam adalah camilan yang mengenyangkan. Rasanya dijamin nikmat dan bikin ketagihan. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Hallo bunda, kali ini kami akan coba suguhkan menu camilan yang bisa bikin kenyang.

Menu tersebut adalah tahu baksso ayam.

Dari namanya, tentu bunda sudah tahu apa saja bahan yang dibutuhkan.

Mulai dari kulit tahu, hingga daging ayam.

Semua bahan dicampur bersama bumbu sajian.

Agar terasa makin nikmat, kamu bisa mencocolnya dengan saus cabai atau saus tomat.

Dijamin rasanya bikin ketagihan.

Bahan-bahan

Bahan

  • 20 buah tahu coklat
  • 250 gram ayam giling
  • 200 gram Tepung Tapioka Rose Brand
  • 3 siung bawang putih (dihaluskan)
  • 1 batang daun bawang (diiris halus)
  • 2 sdm bawang goreng
  • 1 sdt garam
  • 1 sdm gula pasir Rose Brand
  • 1/2 sdt lada bubuk
  • 1/2 sdt Micin Asatu Rose Brand
  • 2 butir putih telur
  • 50 ml air es

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Siapkan semua bahannya, ayam fillet digiling lalu masukkan bawang putih, daun bawang, garam, gula pasir Rose Brand, lada bubuk, micin Asatu Rose Brand, giling kembali campurkan tepung tapioka Rose Brand aduk rata pindahkan ke wadah sisihkan
    2. Tahu dibelah salah satu bagiannya, ambil bagian isi dari tahu campurkan ke wadah adonan aduk rata, masukan adonan ke dalam paping bag agar mempermudah saat mengisi tahunya
    3. Tahu yg telah dibelah salah satu sisinya di isi dengan adonan lakukan hingga selesai semuanya
    4. Panaskan kukusan tata tahu baksonya, kukus selama 20 menit kemudian angkat hilangkan uap panasnya, tahu bakso ini bisa di konsumsi setelah dikukus seperti ini atau dapat juga di goreng seperti batagor

    (tribun-medan.com)

