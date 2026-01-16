Resep Ikan Sambal Kemangi, Aromanya Langsung Bikin Lapar

TRIBUN-MEDAN.COM,- Hallo bunda, siapa nih yang sudah pernah nyobain resep ikan sambal kemangi?

Kalau belum pernah coba, yuk cobain di rumah.

Dijamin suami atau anak pasti bakal suka dengan menu yang satu ini.

Meski sangat sederhana, makanan ini memiliki aroma yang begitu khas.

Sebab, daun kemangi yang ada pada sajian ini semakin menguatkan aroma dari sajian ikan sambal tersebut.

Nah, bagi bunda yang ingin mencoba menu ini di rumah, kami coba suguhkan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan.