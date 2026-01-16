Resep Makanan
Resep Ikan Sambal Kemangi, Aromanya Langsung Bikin Lapar
Resep ikan sambal kemangi adalah makanan sederhana yang aromanya langsung bikin lapar. Sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat.
Cookpad/Wiwiek H Ginting
MAKANAN INDONESIA- Resep ikan sambal kemangi adalah satu diantara makanan Indonesia dengan cita rasa yang menggoda. Aromanya saja bisa bikin lapar.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Hallo bunda, siapa nih yang sudah pernah nyobain resep ikan sambal kemangi?
Kalau belum pernah coba, yuk cobain di rumah.
Dijamin suami atau anak pasti bakal suka dengan menu yang satu ini.
Meski sangat sederhana, makanan ini memiliki aroma yang begitu khas.
Sebab, daun kemangi yang ada pada sajian ini semakin menguatkan aroma dari sajian ikan sambal tersebut.
Nah, bagi bunda yang ingin mencoba menu ini di rumah, kami coba suguhkan apa saja bahan-bahan yang dibutuhkan.
Bahan-bahan
Bahan
- 2 ekor ikan gembung, potong 2
- 1 papan tempe, potong sesuai selera
- 1 ikat daun kemangi, petik daunnya. Cuci bersih
- 1 gelas air matang
- Secukupnya garam
- Secukupnya gula
Bumbu halus
- 8 siung bawang merah
- 2 siung bawang putih
- 8 bh cabe merah
- 3 bh rawit merah
- 1 bh tomat
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Cuci bersih ikan. Marinasi dgn garam dan jeruk nipis krg lbh 10 mnt. Goreng hingga matang. Angkat. Tiriskan
- Goreng tempe yang sudah dipotong-potong. Angkat. Tiriskan
- Tumis bumbu halus hingga harum, tuang air. Beri garam dan gula secukupnya. Aduk rata, masak hingga mendidih.
- Masukkan ikan dan tempe yang sudah digoreng. Tambahkan daun kemangi. Tutup, masak sebentar hingga bumbu meresap dan kemangi layu. Koreksi rasa. Matikan api
- Ikan sambal kemangi siap disantap dengan nasi panas.
