Resep Dendeng Lambok Balado Jamur Kuping Sumatera Barat yang Bikin Nagih

TRIBUN-MEDAN.COM,- Sumatera Barat memang dikenal sebagai 'surganya' kuliner.

Banyak jenis makanan berasal dari Sumatera Barat, hingga dikenal dunia.

Misalnya saja rendang. Rendang adalah satu diantara makanan paling populer di unia.

Tapi selain rendang, ada juga menu lain yang tak kalah lezatnya.

Menu itu adalah dendeng lambok balado jamur kuping yang pedasnya bikin ketagihan.

Makanan yang satu ini mungkin belum sepopuler rendang.

Tapi siapa sangka, rasanya tak kalah nikmat dari rendang.

Apalagi jika disantap dengan nasi putih hangat, dijamin bakal bikin nagih.

Nah, jika bunda penasaran dengan menu yang satu ini, bunda bisa cek apa saja bahan dan cara penyajiannya berikut ini.