Resep Dendeng Lambok Balado Jamur Kuping Sumatera Barat yang Bikin Nagih
Resep dendeng lambok balado jamur kuping khas Sumatera Barat ini sangat cocok disuguhkan sebagai menu makan siang di rumah.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Sumatera Barat memang dikenal sebagai 'surganya' kuliner.
Banyak jenis makanan berasal dari Sumatera Barat, hingga dikenal dunia.
Misalnya saja rendang. Rendang adalah satu diantara makanan paling populer di unia.
Tapi selain rendang, ada juga menu lain yang tak kalah lezatnya.
Menu itu adalah dendeng lambok balado jamur kuping yang pedasnya bikin ketagihan.
Makanan yang satu ini mungkin belum sepopuler rendang.
Tapi siapa sangka, rasanya tak kalah nikmat dari rendang.
Apalagi jika disantap dengan nasi putih hangat, dijamin bakal bikin nagih.
Nah, jika bunda penasaran dengan menu yang satu ini, bunda bisa cek apa saja bahan dan cara penyajiannya berikut ini.
Bahan-bahan
Bahan
- 500 gr jamur kuping segar
- 15 buah cabai merah keriting
- 10 siung bawang merah
- 3 sdt garam
- 2 sdt gula pasir
- 1/2 sdt kaldu jamur
- 150 ml minyak goreng
Langkah Pembuatan
- Siapkan semua bahan dan bumbu. Lalu cuci bersih jamur kuping
- Setelah itu, sobek-sobek jamur kuping, buang bagian yang kering dan keras. Pangkal jamur yang empuk diiris-iris agar bisa matang bersama-sama
- Cincang kasar cabe dan bawang merah. Bisa gunakan chopper
- Panaskan minyak dalam wajan, tumis bumbu cincang hingga wangi. Kemudian masukkan gula, garam, dan kaldu jamur. Gunakan api sedang
- Kemudian masukkan juga jamur kuping, lalu tumis hingga bumbu merata
- Tutup wajan dengan rapat selama sekitar 5 menit untuk mematangkan jamur. Sesekali diaduk agar bumbu terserap merata
- Setelah 5 menit, buka tutupnya dan lanjutkan menumis sambil ditekan-tekan untuk mengurangi kadar air khususnya jamur yang tebal. Koreksi rasa, tambahkan gula/garam sesuai selera
- Dendeng Lambok Balado Jamur Kuping siap disajikan
(ray/tribun-medan.com)
