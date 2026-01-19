Resep Makanan
Resep Kuah Asam Keueng, Makanan Berkuah yang Menyegarkan
Kuah asam keueng adalah menu masakan Aceh yang sudah ada hingga turun temurun. Rasanya pun nikmat.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Sudah pernah dengar tentang makanan kuah asam keung.
Jika belum, kami akan coba suguhkan resepnya.
Dari namanya, tentu sudah tahu asal usul menu ini.
Ya, makanan ini berasal dari Aceh.
Walau tampak sederhana, tapi makanan ini sangat menggoda selera.
Sebab, kuahnya begitu lezat hingga kita ingin terusan mencicipinya.
Bahan-bahan
Bahan
- 500 gr ikan tongkol
- 4 belimbing wuluh segar
- 5 cabe hijau
- 4 daun kari
- 1 sdt kunyit bubuk
- secukupnya garam
Bumbu halus
- 4 bawang merah
- 3 bawang putih
- 5 cabe rawit
- 1/2 sdt merica
- 1/2 sdt ketumbar
- 4 buah asam sunti
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
1,Cuci bersih ikan, campur dengan garam, bumbu halus dan kunyit bubuk. Diamkan kurang lebih 5 menit
2. Tambahkan air, masak hingga kuah mulai mendidih, tambahkan cabe hijau, daun kari dan belimbing yang telah di belah.
3. Masak kurang lebih 15 menit, hingga kuah menyusut dan ikan matang, Angkat dan sajikan.
(tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.