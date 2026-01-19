Resep Kuah Asam Keueng, Makanan Berkuah yang Menyegarkan

TRIBUN-MEDAN.COM,- Sudah pernah dengar tentang makanan kuah asam keung.

Jika belum, kami akan coba suguhkan resepnya.

Dari namanya, tentu sudah tahu asal usul menu ini.

Ya, makanan ini berasal dari Aceh.

Walau tampak sederhana, tapi makanan ini sangat menggoda selera.

Sebab, kuahnya begitu lezat hingga kita ingin terusan mencicipinya.