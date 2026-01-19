Resep Makanan

Resep Kuah Asam Keueng, Makanan Berkuah yang Menyegarkan

Kuah asam keueng adalah menu masakan Aceh yang sudah ada hingga turun temurun. Rasanya pun nikmat.

kHAS ACEH: Resep Kuah Asam Keueng adalah makanan khas Aceh. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Sudah pernah dengar tentang makanan kuah asam keung.

Jika belum, kami akan coba suguhkan resepnya.

Dari namanya, tentu sudah tahu asal usul menu ini.

Ya, makanan ini berasal dari Aceh.

Walau tampak sederhana, tapi makanan ini sangat menggoda selera.

Sebab, kuahnya begitu lezat hingga kita ingin terusan mencicipinya.

Bahan-bahan

Bahan

  • 500 gr ikan tongkol
  • 4 belimbing wuluh segar
  • 5 cabe hijau
  • 4 daun kari
  • 1 sdt kunyit bubuk
  • secukupnya garam

Bumbu halus

  • 4 bawang merah
  • 3 bawang putih
  • 5 cabe rawit
  • 1/2 sdt merica
  • 1/2 sdt ketumbar
  • 4 buah asam sunti

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1,Cuci bersih ikan, campur dengan garam, bumbu halus dan kunyit bubuk. Diamkan kurang lebih 5 menit

    2. Tambahkan air, masak hingga kuah mulai mendidih, tambahkan cabe hijau, daun kari dan belimbing yang telah di belah.

    3. Masak kurang lebih 15 menit, hingga kuah menyusut dan ikan matang, Angkat dan sajikan.

