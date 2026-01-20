Resep Makanan
Resep Kue Talam Srikaya Khas Minang, Bisa Jadi Ide Usaha di Rumah
Sumatera Barat terkenal akan keanekaragaman kulinernya. Satu diantaranya adalah kue talam srikaya.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Dari banyaknya menu makanan asal Sumatera Barat, siapa nih diantara kalian yang pernah mencicipi kue talam srikaya khas Minang, Sumatera Barat?
Jika ada yang belum pernah mencobanya, mari kita buat sendiri di rumah.
Bahan-bahan yang dibutuhkan sangatlah sederhana.
Proses pembuatannya pun tidak terlalu sulit.
Bila kamu ingin mencobanya sendiri di rumah, kami akan suguhkan apa saja bahan yang dibutuhkan.
Kue yang satu ini cocok jadi ide usaha kecil-kecilan di rumah.
Bahan-bahan
Bahan A
- 125 gr beras ketan
- 1/2 sdm garam
- 1 lembar daun pandan
Bahan B
- 100 ml santan
- 1/4 sdt garam
- 1 lembar daun pandan
Bahan C
- 100 ml santan
- 75 gr gula merah
- 25 gr tepung beras
- 25 gr tepung kanji
- 1/2 sdt garam
- 1/6 sdt adas manis (boleh skip)
- 1/6 sdt bubuk kayu manis
- 1 lembar daun pandan
- 1 butir telur kocok lepas
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Rendam ketan selama 3 jam, tiriskan. Tambahkan garam, lalu kukus dengan daun pandan selama 15 menit
- Rebus bahan B sampai mendidih
- Setelah ketan matang, pindahkan dalam wadah, tuang bahan B sedikit demi sedikit sambil diaduk (kl bahasa jawanya di aron)
- Setelah itu masukkan loyang / saya pake tupperware, ratakan dan tekan2, kemudian kukus lagi selama 15 menit
- Masak Bahan C, masukkan semua bahan B kecuali telur, aduk rata, setelah rata masukkan kocokan telur
- Masak di api kecil sambil diaduk-aduk, setelah mendidih angkat. (Jangan terlalu lama agar tidak mengental)
- Lalu tuang diatas ketan yang sudah di kukus, ratakan
- Dinginkan. Setelah dingin potong-potong dengan spatula atau pisau plastik
- Kue talam srikaya pun siap disajikan dan disantap
