Resep Rica-rica Mentok yang Bikin Penikmatnya Ketagihan

Rica-rica mentok paling enak dijadikan santapan lauk makan siang di rumah. Rasanya dijamin bikin ketagihan.

Cookpad/Suin Ummu Abiyyu
MENU ISTIMEWA- Rica-rica mentok adalah menu istimewa dengan perpaduan bumbu yang meresap. Dijamin siapa saja bakal suka dengan menu ini. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Pernah kah Anda mencoba resep rica-rica mentok?

Mentok adalah gabungan antara dada dan sayap ayam.

Bagian ini mengandung daging paling banyak dan hanya memiliki tulang rawan yang dapat dimakan.

Jika disuguhkan dengan sajian rica-rica, dijamin semua bakal suka.

Bumbu yang meresap dipadukan dengan nasi putih hangat pasti akan membuat penikmatnya makin semangat untuk menyantap menu tersebut.

Bagi bunda yang ingin mencoba resep ini, bunda bisa mengikuti apa saja bahan, termasuk cara penyajiannya.

Berikut adalah bahan dan cara penyajian rica-rica mentok.

Bahan-bahan

Bahan

  • 1 ekor mentok
  • 3 lembar daun salam
  • 2 ruas jahe
  • Secukupnya air
  • 1 sdm gula jawa
  • Secukupnya garam
  • Secukupnya kaldu bubuk
  • 3 sdm kecap manis (sesuaikan selera)

Bumbu halus

  • 5 cabe merah (sesuaikan selera boleh ditambah rawit)
  • 3/4 sdm merica butiran
  • 1/2 sdt ketumbar
  • 1/4 sdt jinten
  • 8 siung bawang putih
  • 10 siung bawang merah
  • 3 biji kemiri sangrai
  • 1 ruas kunyit
  • 2 ruas jahe
  • 2 biji cengkeh
  • Secukupnya kayu manis
  • Sedikit bunga lawang
  • 1 buah kapulaga

Bumbu aromatik

  • 2 batang serai geprek
  • 2 ruas laos
  • 3 lembar daun salam
  • 4 lembar daun jeruk

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Rebus daging mentok hingga empuk bersama jahe dan daun salam serta sedikit garam
    2. Tumis bumbu halus hingga harum, masukkan bumbu aromatik. Masak hingga bumbu medok
    3. Masukkan daging mentok, aduk hingga bumbu merata ke daging
    4. Masukkan kecap dan air rebusan daging mentok tapi jangan terlalu banyak. Tunggu mendidih, bumbui garam dan kaldu bubuk. Masak hingga kuah menyusut dan bumbu meresap
    5. Siap disantap dengan nasi hangat

