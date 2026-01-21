Resep Semur Ikan Bandeng Santan, Menu Sederhana untuk Keluarga di Rumah

Resep Makanan

Resep semur ikan bandeng sangat jarang ditemui di warung atau rumah makan. Kamu bisa membuatnya sendiri di rumah.

SEMUR BANDENG- Menu semur ikan bandeng santan sangat jarang ditemui di warung dan rumah makan. Padahal menu yang satu ini punya cita rasa yang menggoda selera. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Ikan bandeng mumnya disajikan dalam bentuk sajian goreng maupun kuah.

Ada juga yang menyuguhkannya dengan cara disambal.

Namun, bagaimana kalau ikan bandeng disajikan dalam bentuk semur?

Pernah kah Anda mencobanya?

Jika belum, mari kita buat sendiri resep semur ikan bandeng santan.

Meski terdengar baru, menu yang satu ini terasa nikmat di lidah.

Bagi orang Indonesia, semur ikan bandeng santan ini sangat cocok di lidah.

Bila Anda penasaran dengan resepnya, berikut ini adalah bahan dan cara penyajiannya.

Bahan-bahan

Bahan

  • 1 ekor ikan bandeng ukuran besar
  • 1 bks santan instan kecil jadikan 300 ml
  • 5 sdm kecap manis
  • 700 ml air
  • Secukupnya minyak, untuk menggoreng ikan bandeng dan menumis bumbu

Bumbu

  • 5 bh cabe merah keriting besar, iris serong
  • 5 bh cabe hijau keriting, iris serong
  • 9 bh cabe setan, utuhkan
  • 9 siung bamer, iris tipis
  • 7 siung baput, iris tipis
  • 3 cm jahe, iris tipis
  • 3 cm kunyit, iris tipis
  • 2 btg serai, potong dan memarkan
  • 3 lbr daun salam
  • 1 sdt garam
  • 1/2 sdt penyedap (bisa skip)
  • 1 sdm gulpas

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Siapkan bahan dan bumbu yang akan di gunakan
    2. Bersihkan ikan bandeng dan potong potong selera, iris bumbu yang sudah di cuci bersih
    3. Goreng ikan bandeng hingga mateng, siap di masak
    4. Tumis bumbu... bamer, baput sampai harum, lalu masukkan jahe, kunyit dan serai. Tumis sampai harum dan matang, setelah harum dan matang tuangkan air, tunggu hingga mendidih
    5. Setelah air mendidih masukkan daun salam, cabe, kecap aduk aduk sampai merata
    6. Kemudian masukkan ikan bandeng nya, tunggu hingga bumbu meresap
    7. Masukkan / tuangkan santan sambil di aduk aduk supaya santan tidak pecah
    8. Setelah mendidih kembali, jangan lupa koreksi rasa sebelum api kompor di matikan, lalu taruh / pindahkan di piring saji
    9. Bisa di sajikan dengan 2 cara seperti foto di bawah ini

