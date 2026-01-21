Resep Semur Ikan Bandeng Santan, Menu Sederhana untuk Keluarga di Rumah

TRIBUN-MEDAN.COM,- Ikan bandeng mumnya disajikan dalam bentuk sajian goreng maupun kuah.

Ada juga yang menyuguhkannya dengan cara disambal.

Namun, bagaimana kalau ikan bandeng disajikan dalam bentuk semur?

Pernah kah Anda mencobanya?

Jika belum, mari kita buat sendiri resep semur ikan bandeng santan.

Meski terdengar baru, menu yang satu ini terasa nikmat di lidah.

Bagi orang Indonesia, semur ikan bandeng santan ini sangat cocok di lidah.

Bila Anda penasaran dengan resepnya, berikut ini adalah bahan dan cara penyajiannya.