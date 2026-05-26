Resep Makanan

Resep Rendang Sapi Empuk Antigagal ala Restoran Padang yang Menggoda

Rendang sapi adalah makanan khas nusantara yang sudah terkenal di penjuru dunia. Bagi kamu yang ingin membuatnya, ikuti resep berikut ini.

Tayang:
Editor: Array A Argus
Resep Rendang Sapi Empuk Antigagal ala Restoran Padang yang Menggoda
Cookpad/Irzha Muthiara Novialifa
MENU LEBARAN- Menu rendang sapi bisa jadi pilihan untuk sajian di momen Idul Adha. Dijamin rasanya super lezat mirip restoran Padang. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Pada momen Idul Adha kali ini, mungkin Anda akan mendapat daging kurban dari para pengkurban.

Dari pada bingung hendak disajikan apa, mending langsung dimasak sebagai rendang saja.

Makanan satu ini sangat cocok disajikan di momen Idul Adha, karena rasanya yang nikmat.

Kemudian, makanan ini bisa bertahan lama.

Nah, bila kamu ingin mencoba menyajikannya di rumah, berikut ini adalah resep dan cara penyajiannya.

  

Bahan-bahan

  • 700 gr daging sapi, potong kotak
  • 1 liter santan kental (dari ±1 butir kelapa)
  • 2 lembar daun salam
  • 3 lembar daun jeruk
  • 2 batang serai, geprek
  • 2 ruas lengkuas, geprek
  • secukupnya Garam
  • secukupnya Gula

Bumbu halus

  • 8 siung bawang merah
  • 5 siung bawang putih
  • 10 cabai merah keriting
  • 5 cabai rawit (opsional)
  • 3 butir kemiri
  • 1 ruas jahe
  • 1 ruas kunyit

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Masukkan daging, santan, dan bumbu halus ke dalam wajan. Aduk rata.
    2. Tambahkan daun salam, daun jeruk, serai, dan lengkuas.
    3. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk perlahan agar santan tidak pecah.
    4. Setelah mendidih, kecilkan api. Masak terus sampai kuah menyusut.
    5. Aduk sesekali sampai bumbu mengental dan berubah warna jadi coklat tua.
    6. Masak hingga rendang mengering dan minyak keluar. Koreksi rasa.
    7. Sajikan hangat atau simpan untuk stok (makin lama makin enak)

