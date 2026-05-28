Resep Makanan

Resep Sup Daging Sapi untuk Batita Penambah Semangat Makan di Rumah

Ibu yang memiliki batita di rumah bisa mencoba resep sup daging sapi dengan kuah menggoda selera.

Tayang:
Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto Resep Sup Daging Sapi untuk Batita Penambah Semangat Makan di Rumah
Cookpad/Ani Brilian
MENU BATITA- Resep sup daging sapi untuk batita layak dicoba di rumah bagi anak yang kurang bersemangat makan. Dijamin anak bakal suka. 

TRIBUN-MEDAN.COM,- Momen Idul Adha identik sekali dengan daging kurban.

Sejumlah umat muslim yang melaksanakan kurban pastinya bakal membagi-bagikan daging kurban miliknya.

Jika bunda sebagai penerima daging kurban, bunda bisa mengolahnya menjadi makanan yang sangat lezat.

Khusus bunda yang memiliki anak bayi tiga tahun (batita) dan mulai pandai makan, bunda bisa menyuguhkan resep sup sapi sederhana.

Dijamin bayi akan suka karena rasanya yang nikmat.

Apalagi ditambah rasa kaldu yang menyatu, anak bakal makin senang menyantap menu yang dibuat di rumah.

Bahan-bahan

Bahan

  • 1 kg daging sapi campur tulangan
  • 5 lembar daun jeruk
  • 3 lembar Daun salam
  • Secukupnya garam
  • Secukupnya kaldu
  • Secukupnya merica
  • Secukupnya air
  • 2 sdt baceman bawang putih

Langkah Pembuatan

  1. Cara penyajian

    1. Cuci bersih daging
    2. Masukkan daging dan semua bahannya ke panci presto
    3. Biarkan direbus selama 30 menit
    4. Matikan kompor.keluarkan dulu uap dari panci presto nya.biarkan hingga hilang.jika panci presto sudah aman.buka
    5. Aduk tes rasa, dan sajikan

    (tribun-medan.com)

    Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

    Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

    Berita viral lainnya di Tribun Medan

Tags
resep makanan
sup daging sapi
makanan Indonesia
kuliner
Rekomendasi untuk Anda
    • Resep Lainnya
    5 Resep Jus Penurun Kolesterol Alami yang Ampuh Setelah Puas Makan Daging

    5 Resep Jus Penurun Kolesterol Alami yang Ampuh Setelah Puas Makan Daging
    Resep Tongseng Daging Kambing Anti Amis, Menu Spesial Idul Adha 2026 yang Wajib Dicoba

    Resep Tongseng Daging Kambing Anti Amis, Menu Spesial Idul Adha 2026 yang Wajib Dicoba
    Resep Nasi Kebuli Daging Sapi di Momen Idul Adha Bersama Keluarga

    Resep Nasi Kebuli Daging Sapi di Momen Idul Adha Bersama Keluarga
    Video Pilihan
    Detik-detik Pengasuh Ponpes Cabul di Pekalongan Digeruduk Yakuza Mangenes, Pelaku Cabuli 25 Santri
    Detik-detik Pengasuh Ponpes Cabul di Pekalongan Digeruduk Yakuza Mangenes, Pelaku Cabuli 25 Santri
    Ikuti kami di
    Komentar

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved
    About Us
    Help
    Privacy Policy
    Pedoman Media Siber
    Terms of Use
    Contact Us
    Redaksi
    Info iklan