Resep Makanan
Resep Sup Daging Sapi untuk Batita Penambah Semangat Makan di Rumah
Ibu yang memiliki batita di rumah bisa mencoba resep sup daging sapi dengan kuah menggoda selera.
MENU BATITA- Resep sup daging sapi untuk batita layak dicoba di rumah bagi anak yang kurang bersemangat makan. Dijamin anak bakal suka.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Momen Idul Adha identik sekali dengan daging kurban.
Sejumlah umat muslim yang melaksanakan kurban pastinya bakal membagi-bagikan daging kurban miliknya.
Jika bunda sebagai penerima daging kurban, bunda bisa mengolahnya menjadi makanan yang sangat lezat.
Khusus bunda yang memiliki anak bayi tiga tahun (batita) dan mulai pandai makan, bunda bisa menyuguhkan resep sup sapi sederhana.
Dijamin bayi akan suka karena rasanya yang nikmat.
Apalagi ditambah rasa kaldu yang menyatu, anak bakal makin senang menyantap menu yang dibuat di rumah.
Bahan-bahan
- 1 kg daging sapi campur tulangan
- 5 lembar daun jeruk
- 3 lembar Daun salam
- Secukupnya garam
- Secukupnya kaldu
- Secukupnya merica
- Secukupnya air
- 2 sdt baceman bawang putih
Langkah Pembuatan
- Cuci bersih daging
- Masukkan daging dan semua bahannya ke panci presto
- Biarkan direbus selama 30 menit
- Matikan kompor.keluarkan dulu uap dari panci presto nya.biarkan hingga hilang.jika panci presto sudah aman.buka
- Aduk tes rasa, dan sajikan
