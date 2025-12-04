Perayaan Natal Oikumene Simalungun 2025 akan Dipusatkan di Pamatang Raya

RAPAT NATAL - Rapat Panitia Natal Kabupaten Simalungun Tahun 2025 memutuskan perayaan akan dipusatkan di Pamatang Raya, Kamis (4/12/2025).

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun akan menggelar Perayaan Natal Oikumene Tahun 2025 pada tanggal 9 Desember 2025, di Halaman Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui, Natal Oikumene adalah konsep perayaan natal yang menyatukan seluruh umat Kristiani dari berbagai denominasi gereja.

Informasi tersebut diumumkan dalam rapat persiapan yang digelar Panitia Natal, Kamis (4/12/2025) di Balai Harungguan Djabanten Damanik, Kantor Bupati Simalungun. Pamatang Raya..



Rapat dipimpin oleh Albert R Saragih selaku Ketua Pelaksana Natal Oikumene Pemkab Simalungun, yang didampingi para koordinator seksi acara dan diikuti oleh seluruh anggota panitia.

Dalam arahannya, Albert Saragih menyampaikan bahwa penetapan pengisi acara diharapkan diselesaikan pada rapat hari ini. "Beberapa konsep tata tertib acara sedang disusun dan berharap tidak ada perubahan lagi,"ujarnya.

Selain itu, Albert menegaskan bahwa setiap perubahan atau penambahan penampilan dari masyarakat maupun panitia harus dikoordinasikan melalui seksi acara, dengan saran agar penampilan tambahan ditampilkan setelah ibadah selesai.



Terkait aspek teknis, Albert mengingatkan pentingnya koordinasi "Pastikan juga ketersediaan tempat duduk yang cukup bagi para peserta yang akan tampil,"tegasnya.

Selain itu, panitia juga diminta segera mendata masyarakat penerima bantuan dan memastikan prosesnya berjalan cepat serta tepat, tanpa adanya kekeliruan.



Sementara itu, Sekretaris Camat Raya, Pasma FG Damanik menyampaikan bahwa penerima tali asih berjumlah 100 orang, yang terdiri dari penyandang disabilitas, masyarakat kurang mampu, dan anak yatim piatu.

Pasma juga menyampaikan bahwa akan ada 1.000 undangan yang datang dari Kecamatan Raya. Untuk itu, iya menghimbau kepada Panitia untuk berpartisipasi dalam kegiatan gladi bersih agar seluruh persiapan berjalan lancar. Bagi pegawai negeri sipil (PNS), pakaian yang dikenakan adalah batik nasional.



Di akhir rapat, seluruh panitia bersama-sama mendoakan saudara-saudara yang sedang mengalami musibah, serta memohon kelancaran dan keberkahan bagi pelaksanaan perayaan Natal.

Panitia juga diminta memastikan kesiapan lokasi dan perlengkapan, termasuk kebersihan, sesuai dengan denah yang telah disepakati pada rapat sebelumnya.

Tim kebersihan dan perlengkapan diharapkan selalu standby di lokasi untuk menjaga kebersihan selama acara berlangsung. Seluruh panitia menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk mendukung dan menyukseskan Perayaan Natal Oikumene Pemkab Simalungun Tahun 2025.

