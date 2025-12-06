TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Semangat Baru Indonesia (SBI) mengirimkan logistik dan akses komunikasi berupa starlik ke masyarakat yang menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga, Jumat (5/12/2024). Perhatian ini merupakan bentuk empati dari organisasi dan sang pembina JR Saragih.

Semangat Baru Indonesia Kirim Bantuan Sembako dan Starlink Untuk Korban Bencana Sumatera

Bagi JR Saragih, uluran tangan dari luar sedikit banyak sangat membantu saudara anak bangsa yang ada di sana. Tak sedikit dari mereka kehilangan rumah, fasilitas umum negara rusak, hingga terhambatnya sarana komunikasi.

Dari Uniferistas Efarina. Pembina Semangat Baru Indonesia, Dr. JR Saragih. Ketua DPP Semangat Baru Indonesia Puji Rahmat Harahap serta koordinasi operasional lapangan oleh Koordinator Aksi Tanggap Bencana Semangat Baru Indonesia, Aulia Andri memberangkatkan truk pengangkut sembako pada Jumat (5/12/2025).

Ketiganya menegaskan komitmen organisasi untuk hadir tepat waktu di tengah masyarakat yang membutuhkan. Sejak terjadinya banjir bandang, tim relawan Semangat Baru Indonesia bergerak cepat

menuju lokasi terdampak untuk melakukan pendataan, distribusi bantuan, serta menyiapkan Posko Komunikasi Sementara, mengingat banyak warga yang kehilangan kontak dengan keluarga akibat jaringan yang padam dan kerusakan perangkat.

Adapun bentuk bantuan yang telah disalurkan meliputi, ratusan paket sembako (beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, sarden, dan kebutuhan harian lainnya, pakaian layak pakai untuk dewasa, anak-anak, dan bayi, selimut dan perlengkapan dasar bagi pengungsi, tabung gas LPG, layanan komunikasi gratis melalui saluran internet Starlink dan pengisian baterai ponsel serta pendataan keluarga yang hilang dan penyebaran informasi kepada kerabat.

Bantuan akan disalurkan dengan metode door-to-door bagi keluarga yang tinggal di area paling terdampak, serta melalui posko bantuan sentral agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya yang belum terjangkau bantuan.

“Dalam situasi seperti ini, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa mereka tidak sendirian. Semangat Baru Indonesia harus hadir membawa harapan, kekuatan, dan dukungan nyata untuk warga Tapanuli Tengah,” ujar Dr. JR Saragih.

Untuk memantau langsung distribusi bantuan dan mendengar langsung kebutuhan para korban bencana, JR. Saragih akan hadir dan turun langsung ke daerah yang terdampak bencana di Tapanuli Tengah.

"Teman-teman SBI sudah ada disana dan saya akan turun langsung beserta istri saya. Kami akan memberikan bantuan itu langsung nantinya," tegas JR. Saragih.