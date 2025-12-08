Bupati Simalungun Serahkan Bantuan Rp 500 Juta dan Sembako Kepada Korban Bencana di Tapteng

PENYERAHAN BANTUAN - Penyerahan bantuan Pemkab Simalungun kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu di lokasi bencana banjir bandang, Minggu (7/12/2025) siang

TRIBUN-MEDAN.com, TAPTENG - Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih secara langsung menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu yang didampingi Wabup Tapteng, Mahmud Efendi, Minggu (7/12/2025) sore. Bantuan yang diberikan berupa uang sebesar Rp 500 juta dan ratusan paket sembako.

Posko Pengungsi di SMA Negeri 1 Tukka juga menyaksikan upaya bantuan yang datang dari elemen perempuan Kabupaten Simalungun, semuanya bertujuan untuk membantu korban banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Tapteng.

"Kami turut berduka acara bencana ini. Kami berharap, kondisi Tapteng segera pulih dan bangkit kembali," ujar Anton yang datang bersama Sekda Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, sejumlah pimpinan perangkat daerah, serta Ketua Dharma Wanita Persatuan Simalungun.

Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu menyampaikan ucapan terima kasih yang dalam kepada Pemkab Simalungun. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan antar pemerintah kabupaten dalam menanggulangi bencana dan membantu masyarakat yang menderita.

"Terima kasih Pak Anton beserta jajarannya. Ini adalah bentuk gotong royong yang sangat berarti bagi kami," kata Bupati Tapteng.



Selain dari Simalungun, Masinton menjelaskan bahwa Pemkab Tapteng juga telah menerima bantuan dari berbagai pihak, antara lain Pemkab Samosir, Cianjur, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan, KDM (Kang Dedy Mulyadi) secara langsung turun ke lapangan untuk menyerahkan bantuan, selain juga ada bantuan yang datang dari Purwakarta.

"Bantuan kemanusiaan ini sangat berarti bagi masyarakat yang terkena dampak bencana. Kita mengimbau agar semua pihak tetap semangat menghadapi kesulitan, tidak putus asa, dan saling peduli," katanya.

"Kita harus tetap semangat menghadapi bencana ini, tidak boleh putus asa dan kita semua peduli," tegasnya.

Menurutnya, Pemkab Tapteng tidak bekerja sendirian, melainkan selalu berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, serta pemerintah kabupaten lainnya dalam menanggapi bencana.



Tidak hanya dari Pemkab Simalungun, TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Simalungun juga turut berperan aktif. Keduanya memberikan bantuan berupa makanan, beras, selimut, dan sarung kepada pengungsi di Kecamatan Tukka.

Dalan rombongan ini, Pemkab Simalungun juga membawa TP PKK Simalungun untuk turut menyemangati ibu-ibu yang tertimpa bencana.

(alj/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan