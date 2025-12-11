Seleksi Jabatan Eselon II di Pemkab Simalungun Berlanjut, Beberapa Posisi Masih Kosong

SELEKSI JABATAN - Kantor Bupati Simalungun di Pamatang Raya. Pemkab Simalungun melanjutkan Tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk 9 jabatan kepala dinas/badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

TRIBUN-MEDAN.com, RAYA - Pemkab Simalungun melanjutkan Tahapan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk 9 jabatan kepala dinas/badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun. Sebagaimana diketahui, sejak dibuka pada 7 November 2025 lalu, beberapa pos jabatan belum menemukan nama-nama yang tepat.

Plt Kepala BPKSDM Kabupaten Simalungun, Jon Rismantuah Damanik menyampaikan bahwa ujian yang dilaksanakan hari ini, Kamis (11/12/2025) merupakan tahapan yang sudah berjalan sebelumnya.

“Sudah diumumkan tanggal 7 november 2025 lalu, masa kau tanya lagi. Hasilnya belum diumumkan tergantung Panitia Seleksi ntah kapan mereka umumkan,” kata Jon Rismantuah.

Jon menyampaikan Seleksi Terbuka JPTP ini sudah dimasukkan ke dalam aplikasi SIASN Karier Badan Kepegawaian Negara. Segala akses informasi bisa diakses masyarakat maupun peserta melalui kanal tersebut.

Seorang peserta yang mengikuti seleksi jabatan ini mengaku bingung mengapa proses ujiannya berlarut-larut. Lebih dari sebulan berlalu, mereka kini harus kembali ujian.

"Kami nggak tahu ini. Kemarin kami ujian ini ujian lagi di Medan. Peserta ada 30 atau 31 orang lah tadi," ujar seorang pejabat yang mengincar posisi kepala dinas/badan ini.

Adapun jabatan yang dilakukan lekang di Lingkungan Pemerintah Kab. Simalungun adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Pemerintah.

3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagori.

4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah.



5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah.

6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Pemerintah.

7. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Pemerintah.

8. Kepala Dinas Pertanian.

9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

