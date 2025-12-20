Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana di Tapsel hingga Dini Hari

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengunjungi Posko Pengungsian Batu Hula, Tapanuli Selatan, Jumat malam (19/12/2025).



TRIBUN-MEDAN.com, TAPSEL - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengunjungi Posko Pengungsian Batu Hula, Tapanuli Selatan, Jumat malam (19/12/2025). Posko pengungsian tersebut sebagian besar ditempati warga Kecamatan Batangtoru yang terdampak bencana banjir dan longsor.



Bukan hanya kunjungan biasa Bobby Nasution juga ikut menyediakan makanan untuk para pengungsi. Bobby Nasution terkesan melihat warga yang bahu-membahu melewati masa sulit ini.



"Di tengah situasi yang tidak normal ini, saya melihat persatuan dan gotong-royong saudara-saudara kami yang masih kuat, bersama-sama melalui kondisi ini," kata Bobby Nasution di media sosialnya.

Selain Posko pengungsian, dilokasi ini juga tersedia pos pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov Sumut. Dia juga memberikan bantuan obat-obatan, makanan serta logistik lain untuk kebutuhan pos pengungsian.

Usai meninjau Posko pengungsian, Bobby Nasution melanjutkan pemberian bantuan ke Gereja HKBP Batangtoru, Sabtu (20/12) dini hari. Dia memberikan sembako, perlengkapan tidur, dan juga beberapa kebutuhan gereja.



"Kami Pemerintah Provinsi Sumatera akan terus sekuat tenaga memulihkan keadaan ini," kata Bobby Nasution.



Warga yang menjadi korban bencana memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan keluh kesahnya. Salah satunya Ismaira Tampubolon, pedagang bahan pokok yang rumahnya rusak berat dan barang dagangannya tersapu banjir.



"Kami mohon dibantu karena semua udah habis, rumah, barang jualan kami, gimana mau mulainya lagi, kami mohon bantuannya biar kami bisa berdagang lagi," kata Ismaira yang merupakan warga Garoga. (H-15). (*)