Jemaat HKBP Tukka Ucapkan Terima Kasih ke Gubernur Bobby, Bantuan Diberikan Natal Jadi Sukacita 

TINJAU BANJIR - Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Bupati Tapsel Gus Irawan saat meninjau banjir bandang di Garoga, Batangtoru, Jumat (19/12/2025). Pemerintah akan membangun rumah untuk hunian tetap bagi para pengungsi.

TRIBUN-MEDAN.com, TAPANULITENGAH - Pendeta Gereja HKBP Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Paten Sidabutar bersama jemaat gereja tersebut mengucapkan ribuan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution atas bantuan yang diberikan terhadap gereja tersebut.

Sehingga mereka bisa merayakan Natal dan tahun baru dengan penuh sukacita.

Menurut Pendeta Paten Sidabutar bantuan diberikan berupa perlengkapan natal dan aliran listrik. Dimana, sebelumnya gereja tersebut terdampak bencana dan longsor.

"Kami atas nama masyarakat dan jemaat Gereja Tukka mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara Bapak Bobby Afif Nasution telah memberikan fasilitas kepada gereja kami sehingga kami bisa melaksanakan ibadah natal dengan penuh sukacita," ungkap Paten, Selasa (23/12/2025).

Dia menjelaskan, saat ini pelaksaan ibadah natal akan merasa nyaman. Sebab, aliran listrik juga sudah maksimal. Begitu juga fasilitas lainnya. Mereka juga akan mendoakan Gubernur dan juga masyarakat Tukka selalu sehat dan mendapatkan keselamatan dari tuhan.

"Meskipun belum pernah datang kemari, tapi bantuannya sudah kami rasakan. Kami juga akan mendoakan dalam ibadah nanti agar Pak Gubernur sehat dan selamat selalu," tambahnya.

Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Bupati Tapanuli Tengah, Camat Tukka dan Lurah Hutanabolon atas bantuan diberikan. (*)