Sumut Terkini
Viral Polisi Didorong Hingga Terjungkal ke Parit di Polda Sumut, Kabid Humas: Masalah Rumah Tangga
Bahkan, anggota polisi tersebut didorong hingga terjungkal ke belakang, ke dalam parit yang tidak ada airnya.
Penulis: Fredy Santoso | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Beredar di media sosial seorang polisi dikejar-kejar sejumlah orang, di area Polda Sumut.
Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria berseragam Polisi lengkap terlibat cekcok, hingga ke luar Polda.
Bahkan, anggota polisi tersebut didorong hingga terjungkal ke belakang, ke dalam parit yang tidak ada airnya.
Baca juga: Kala Bareskrim Pamerkan Kabel Transmisi di Tengah Mencuat Isu Sabotase Blackout Sumatera
Baca juga: Universitas Terbuka Hadir di Tapanuli Tengah Lewat PkM Kebencanaan Tahun 2026
Baca juga: KELAKUAN Anak Kades Bikin Warga Ancam Demo, Kepergok Sering Pakai Kendaraan Dinas Ayah ke Sekolah
Karena terus diintimidasi, personel Polisi tersebut tampak tak berdaya dengan seragam dinas lusuh, kotor, dan celana robek.
Menurut informasi yang didapat, adapun permasalahan tersebut merupakan masalah rumah tangga personel.
Mereka yang membully Polisi disebut-sebut pihak dari istri personel yang sedang proses cerai.
Namun, diduga ada permasalahan harta gono-gini yang diminta pihak istri.
Baca juga: CURIGA Lansia Tewas dengan Luka di Tubuh, Polisi Temukan Fakta Korban Dibunuh Anak Kandung
Baca juga: Laga Ujicoba Jelang AFF U-19, Timor Leste dan Payabakung United Bermain Imbang
Baca juga: Kala Bareskrim Pamerkan Kabel Transmisi di Tengah Mencuat Isu Sabotase Blackout Sumatera
Ketika dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan kalau persoalan tersebut merupakan masalah rumah tangga, secara pribadi.
Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci permasalahan apa, dan apa yang sedang diperebutkan hingga seorang personel Polisi aktif terkesan dibully.
"Masalah pribadi. Sedang diproses,"kata Kombes Ferry, Senin (25/5/2025).
(Cr25/Tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
|Mantan Kepala BPBD Tebingtinggi Dituntut 6,5 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penanggulangan Bencana
|Wabup Samosir Resmikan Relokasi Bank Sumut KCP Onan Baru, Tekankan Peningkatan Plafon Permodalan
|Wakil Wali Kota Tanjungbalai Tanjungbalai Monitoring Harga Sembako di Pasar jelang Idul Adha
|Tim Cobra Tembak Kaki Tersangka Curanmor di Kota Binjai Usai Curi Motor di Teras Rumah
|Reskrim Polres dan Penyidik PNS Pemkab Simalungun Telaah Perubahan Mendasar pada KUHAP Baru