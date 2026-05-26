Viral Polisi Didorong Hingga Terjungkal ke Parit di Polda Sumut, Kabid Humas: Masalah Rumah Tangga

Jepretan layar seorang personel Polisi terkesan dibully sejumlah orang di area Polda Sumut, dan di depan gedung, dilihat, Senin (25/5/2026). Polda Sumut menyebut persoalan tersebut merupakan masalah rumah tangga secara pribadi personel.

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Beredar di media sosial seorang polisi dikejar-kejar sejumlah orang, di area Polda Sumut.

Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria berseragam Polisi lengkap terlibat cekcok, hingga ke luar Polda.

Bahkan, anggota polisi tersebut didorong hingga terjungkal ke belakang, ke dalam parit yang tidak ada airnya.

Karena terus diintimidasi, personel Polisi tersebut tampak tak berdaya dengan seragam dinas lusuh, kotor, dan celana robek.

Menurut informasi yang didapat, adapun permasalahan tersebut merupakan masalah rumah tangga personel.

Mereka yang membully Polisi disebut-sebut pihak dari istri personel yang sedang proses cerai.

Namun, diduga ada permasalahan harta gono-gini yang diminta pihak istri.

Ketika dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan membenarkan kalau persoalan tersebut merupakan masalah rumah tangga, secara pribadi.

Meski demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci permasalahan apa, dan apa yang sedang diperebutkan hingga seorang personel Polisi aktif terkesan dibully.

"Masalah pribadi. Sedang diproses,"kata Kombes Ferry, Senin (25/5/2025).

