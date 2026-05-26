Bupati Jonius Hutabarat Serius Kembangkan Pariwisata Pulau Sibandang-Muara, Sukses Laksanakan SAfest

Kegiatan Muara - Sibandang Gowes 2026 dan Open Water Swimming (OWS) Sibandang - Muara di Desa Sibandang, Kecamatan Muara, Minggu (28/05/2026).

TRIBUN-MEDAN.com, TARUTUNG- ‎Kolaborasi apik dalam memajukan sektor pariwisata olahraga (sport tourism) kembali ditorehkan di Bumi Tapanuli Utara.

Bupati Tapanuli Utara Jonius Hutabarat didampingi Wakil Bupati Deni Lumbantoruan dan Dandim 0210/TU Letkol Kav. Ronald Tampubolon secara resmi melepas dan ikut menjadi peserta kegiatan Muara - Sibandang Gowes 2026 dan Open Water Swimming (OWS) Sibandang - Muara di Desa Sibandang, Kecamatan Muara, Minggu (28/05/2026).

‎Kegiatan spektakuler ini merupakan bagian dari rangkaian puncak Sepekan Art Festival (SAFest) 2026 yang diinisiasi oleh Program Studi Pariwisata Budaya dan Keagamaan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, bekerja sama penuh dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.

‎Bupati Taput Jonius Hutabarat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada IAKN Tarutung dan seluruh panitia atas inovasi kegiatan yang mampu mengangkat pesona eksotis Kecamatan Muara dan Pulau Sibandang ke kancah nasional.

‎"Pemerintah daerah mendukung penuh event sport tourism seperti ini. Keindahan alam Danau Toba di Muara dan Pulau Sibandang adalah anugerah Tuhan yang harus kita maksimalkan potensinya," ujar Jonius Hutabarat, Selasa (28/5/2026).

"Melalui SAFest 2026, kita membuktikan bahwa Taput bukan hanya kaya akan budaya, tetapi juga siap menjadi tuan rumah destinasi wisata olahraga kelas nasional," sambungnya.

"Saya bangga melihat antusiasme peserta dari berbagai daerah, ini adalah bukti bahwa kolaborasi pemerintah, akademisi, dan masyarakat mampu menggerakkan roda ekonomi lokal," terangnya.

‎Ajang Muara - Sibandang Gowes kali ini diikuti 104 peserta dari berbagai daerah dan menempuh lintasan menantang sepanjang 26,75 kilometer.

Rute dimulai (start) dari Desa Sitanggor, dilanjutkan dengan menyeberang dan keliling Pulau Sibandang, dan berakhir (finish) di Hotel Pantai Libra Muara.

‎Sementara itu, cabang renang perairan terbuka (Open Water Swimming/OWS) mencatat rekor partisipasi yang luar biasa. Sebanyak 23 perenang dari berbagai daerah, termasuk Tapanuli Utara, Toba, Labuhan Batu, Pematang Siantar, hingga Tangerang.

Rute ini berhasil menaklukkan rute sepanjang 1,2 Km dari Pulau Sibandang menuju Pulau Sumatera (Muara). Menariknya, di antara puluhan peserta tersebut, turut berpartisipasi 2 orang perenang putri dan 1 anak berbakat yang masih berusia 7 tahun.

Setelah rute utama selesai, kegiatan dilanjutkan dengan OWS Race (Lomba Cepat) berjarak 600 meter yang diikuti oleh 11 peserta.

‎Salah satu momen paling unik dan mencuri perhatian dalam SAFest 2026 ini adalah atraksi "Ngopi di Tengah Danau Toba".

Di tengah rute renang OWS, panitia dan peserta menyempatkan diri beristirahat sejenak sambil menikmati secangkir kopi khas Tapanuli Utara langsung di atas permukaan air danau, menciptakan sensasi dan nilai tawar pariwisata yang sangat ikonik.

‎Untuk memeriahkan rangkaian SAFest 2026, kolaborasi Pemkab Taput dan IAKN Tarutung sebelumnya juga telah sukses menyelenggarakan Colour Run dan Kejurnas Pacuan Kuda Tingkat Nasional yang berlangsung meriah pada 23–24 Mei 2026.

