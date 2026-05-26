Resep Tongseng Daging Kambing Anti Amis, Menu Spesial Idul Adha 2026 yang Wajib Dicoba

TRIBUN-MEDAN-WIKI.COM, KISARAN - Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi, masyarakat pastinya akan bingung untuk mengolah masakan berbahan dasar daging kambing yang biasa di terima dari qurban.

Pastinya Tribuners tidak ingin membuat olahan daging kambing yang itu-itu saja, dan pastinya ingin mengolah dengan berbagai jenis makanan.

Tribuners boleh mencoba masakan tongseng daging kambing.

Karena, tongseng yang kaya akan rempah, tentunya dapat menghilangkan mau amis dari daging kambing yang tidak semua orang suka.

Berikut salah satu resep yang bisa Tribuners coba dirumah:

Bumbu

Untuk bumbu halus, Tribuners bisa menyiapkan satu ruas jari lengkuas, 2 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, 1 batang serai, Kapulaga, cengkeh, dan bunga lawang.

Pertama-tama, Tribuners tentunya menyiapkan daging kambing qurban, siapkan sayur Kol secukupnya sesuai dengan selera, 2 buah tomat, 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok teh gula, 1 sendok teh garam, kaldu jamur atau kaldu ayam secukupnya, 500 mili air.

Pengolahan

Cuci bersih daging kambing di air mengalir, potong-potong kambing menjadi bagian-bagian kecil.

Haluskan bumbu-bumbu, kemudian tumis di wajan panas. Biarkan hingga mengeluarkan aroma khas bumbu-bumbu.

Tambahkan air 500 mililiter, masukan daging kambing ke dalam wajan. Tunggu hingga mendidih.

Setelah mendidih, boleh ditambahkan seasoning seperti garam, gula, dan bumbu penyedap. Serta tambahkan irisan tomat dan kol kedalam wajan. Sebagai penutup, masukan kecap ke dalam tongseng.

Tingkat kepedasan boleh Tribuners takar sendiri dengan cabai giling yang diolah terpisah atau disajikan dengan pendamping cabai giling.

Menu ini bisa dicoba dan memiliki rasa yang sangat lezat.

(cr2/tribun-medan.com)

