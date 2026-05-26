12 Hari Polisi Ringkus 15 Tersangka Kasus Narkoba di Kota Binjai, 21,78 Sabu Disita
Penulis: Muhammad Anil Rasyid | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI- Satres Narkoba Polres Binjai mengungkap 13 kasus dan mengamankan 15 orang tersangka.
Pengungkapan ini dilaksanakan sejak tanggal 12-24 Mei 2026. Artinya hanya 12 hari, Satres Narkoba berhasil mengungkap belasan kasus tersebut.
Dari 15 tersangka yang diamankan, terdiri dari 14 laki-laki dan satu perempuan.
Polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa sabu seberat 21,78 gram, 16 butir ekstasi, enam unit handphone, lima unit sepeda motor, serta satu unit timbangan elektrik.
Kasat Resnarkoba Polres Binjai, AKP Ismail Pane, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dan keseriusan pihak kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Binjai.
"Seluruh tersangka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan dijerat Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara," ujar Ismail, Selasa (26/5/2026).
Lanjut Ismail, ia menegaskan bahwa perang terhadap narkoba akan terus dilakukan tanpa kompromi demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika.
"Ini adalah bentuk komitmen Polres Binjai dalam memberantas peredaran gelap narkotika," kata Ismail.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga Kota Binjai dengan memberikan informasi kepada kepolisian melalui Call Center 110,” sambungnya.
"Pengungkapan ini menjadi bukti nyata bahwa Polres Binjai terus hadir dan bergerak aktif menjaga keamanan serta menyelamatkan masyarakat dari ancaman narkoba," sambungnya.
(cr23/tribun-medan.com)
