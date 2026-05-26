Sumut Terkini

12 Hari Polisi Ringkus 15 Tersangka Kasus Narkoba di Kota Binjai, 21,78 Sabu Disita

Pengungkapan ini dilaksanakan sejak tanggal 12-24 Mei 2026. Artinya hanya 12 hari, Satres Narkoba berhasil mengungkap belasan kasus tersebut. 

Tayang:
Penulis: Muhammad Anil Rasyid | Editor: Ayu Prasandi
zoom-inlihat foto 12 Hari Polisi Ringkus 15 Tersangka Kasus Narkoba di Kota Binjai, 21,78 Sabu Disita
IST/Dok Satres Narkoba Polres Binjai
NARKOBA - Dua orang pria dan barang bukti alat isap sabu diamankan personel saat menggerebek sarang narkoba di Jalan Mayjen Sutoyo, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, Kamis (30/4/2026) sore.  

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI- Satres Narkoba Polres Binjai mengungkap 13 kasus dan mengamankan 15 orang tersangka. 

Pengungkapan ini dilaksanakan sejak tanggal 12-24 Mei 2026. Artinya hanya 12 hari, Satres Narkoba berhasil mengungkap belasan kasus tersebut. 

Dari 15 tersangka yang diamankan, terdiri dari 14 laki-laki dan satu perempuan. 

Polisi juga berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa sabu seberat 21,78 gram, 16 butir ekstasi, enam unit handphone, lima unit sepeda motor, serta satu unit timbangan elektrik.

Kasat Resnarkoba Polres Binjai, AKP Ismail Pane, menjelaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras dan keseriusan pihak kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Binjai.

"Seluruh tersangka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan dijerat Pasal 114 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara," ujar Ismail, Selasa (26/5/2026). 

Lanjut Ismail, ia menegaskan bahwa perang terhadap narkoba akan terus dilakukan tanpa kompromi demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

"Ini adalah bentuk komitmen Polres Binjai dalam memberantas peredaran gelap narkotika," kata Ismail. 

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menjaga Kota Binjai dengan memberikan informasi kepada kepolisian melalui Call Center 110,” sambungnya. 

"Pengungkapan ini menjadi bukti nyata bahwa Polres Binjai terus hadir dan bergerak aktif menjaga keamanan serta menyelamatkan masyarakat dari ancaman narkoba," sambungnya. 

(cr23/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan

 

Sumber: Tribun Medan
Tags
narkoba
Binjai
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Sumut Terkini
Video Pilihan
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Motif Pembunuhan Wanita yang Jasadnya Dilempar dari Atas Tol Bogor, Sakit Hati Bahas Orangtua
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

Berita Populer

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan