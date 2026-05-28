KAI Divre I Sumut Salurkan Hewan Kurban untuk Warga Terdampak Banjir di Aceh Tamiang

PENYALURAN HEWAN KURBAN- Warga bersama petugas mengevakuasi seekor sapi kurban bantuan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara di Desa Sunting, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (28/5/2026). KAI Divre I Sumut menyalurkan dua ekor sapi dan dua ekor kambing untuk masyarakat terdampak banjir sebagai bentuk kepedulian sosial pada momentum Iduladha 1447 Hijriah.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara menunjukkan kepedulian nyata terhadap sesama dengan menyalurkan bantuan hewan kurban bagi masyarakat yang membutuhkan.

Momentum Hari Raya Iduladha ini dimanfaatkan untuk berbagi kebahagiaan dengan warga Desa Sunting, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Penyaluran hewan kurban tersebut dilaksanakan Kamis (28/5/2026) yang bertepatan dengan Hari Tasyrik 11 Dzulhijjah 1447 Hijriyah.

Wilayah ini dipilih secara khusus sebagai bentuk dukungan moral dan material bagi warga setempat yang sempat terdampak musibah banjir besar pada akhir November 2025 lalu.

Manager Humas Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menyampaikan bahwa penyerahan bantuan ini merupakan komitmen perusahaan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang sedang berjuang memulihkan kondisi sosial-ekonomi mereka pasca-bencana.

"Pada lebaran Iduladha 1447 Hijriyah kali ini, KAI ingin berbagi kebahagiaan kepada masyarakat Aceh Tamiang yang saat ini sedang berjuang untuk bangkit dengan menyalurkan hewan kurban ke sana.

Kami berharap, masyarakat di Desa Sunting bisa ikut merasakan sukacita lebaran bersama umat muslim yang lain," ujar Anwar.

Adapun bantuan yang disalurkan untuk masyarakat Desa Sunting terdiri dari dua ekor sapi dan dua ekor kambing dengan total nilai mencapai Rp51 juta.

Anwar menjelaskan, dana untuk pembelian hewan kurban tersebut bersumber dari aksi solidaritas berupa penggalangan dana internal yang dilakukan oleh KAI Grup.

Tidak hanya menyasar wilayah Aceh Tamiang, kepedulian KAI Grup juga menyentuh masyarakat di ibu kota Provinsi Aceh.

Melalui sinergi wilayah operasional, KAI turut berpartisipasi dalam program keagamaan dan sosial yang diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat.

"Selain penyaluran hewan kurban yang dilakukan untuk masyarakat Aceh Tamiang, KAI melalui Subdivre I.1 Aceh juga berpartisipasi dalam penggalangan hewan kurban yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pada kesempatan tersebut, KAI melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) menyalurkan bantuan senilai Rp21 juta untuk pembelian satu ekor sapi yang disalurkan untuk masyarakat Kota Banda Aceh," tambah Anwar.

Aksi kemanusiaan ini menegaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang teguh prinsip keberlanjutan dan kemanfaatan publik.

KAI Divre I Sumatera Utara tidak hanya berfokus pada lini bisnis utama penyelenggaraan angkutan perkeretaapian yang aman dan nyaman, tetapi juga berkomitmen kuat untuk hadir memberikan nilai tambah serta dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya.