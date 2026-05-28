Wacana Universitas Negeri di Siantar, Patar Luhut Sarankan Wesly Awali Pendirian Yayasan

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Anggota DPRD Pematangsiantar dari Fraksi Partai Gerindra, Patar Luhut Panjaitan menyarankan agar Wali Kota Wesly Silalahi lebih dulu membangun yayasan sebagai langkah awal pendirian Universitas Negeri di Kota Pematangsiantar.

Hal itu ia sampaikan mengingat tak ada perkembangan dari visi-misi Wali Kota Terpilih Tahun 2024 itu.

Patar dan Wesly Silalahi merupakan sesama politikus Partai Gerindra. Patar menyebut bahwa sebagai partai pendukung, tentunya ide dan masukkan merupakan hal yang penting ia sampaikan. Bukan tak mungkin, tahun politik 2029, semua visi-misi ditagih.

“Salah satu visi-misi beliau kan membangun universitas negeri di Kota Siantar. Nah, untuk menuju ke sana kan belum ada kabarnya. Saran kita buat aja dulu Yayasan. Kita mulai misalnya dari SMP Plus, SMA Plus dan seterusnya,” kata Patar.

Setelah terbangunnya ekosistem pendidikan yang unggul, ujar Patar, tentunya tak sulit lagi untuk mengawali langkah transformasi menuju pendirian Universitas Negeri di Kota Pematangsiantar. Kemudian mencari lokasi, pembangunan dan penyediaan prasarana.

“Saran kita itu kepada beliau,” kata Patar.

Cita-cita pembangunan universitas negeri di Kota Pematangsiantar sendiri dinilai sebagai Mimpi di Siang Bolong. Mendekati pertengahan tahun 2026, tak ada perkembangan apapun terhadap visi-misi Wali Kota Wesly Silalahi saat pertama kali menjabat pada Februari 2025 lalu.

Selain krisis luasan lahan dan lokasi yang memadai, Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) juga menjadi faktor pengganjal dalam pembentukan universitas tersebut.

Tambah lagi, Pemko Pematangsiantar punya pekerjaan rumah yang tak siap-siap, mulai dari pelepasan lahan PTPN untuk outer ringroad, pembangunan ulang eks-Gedung 4 Pasar Horas, dan lainnya.

(alj/tribun-medan.com)