Dana Kelurahan Rp 11,7 M Dikelola Camat di Binjai Jadi Temuan BPK, Ronggur: Melanggar Permendagri

KANTOR PEMKO - Suasana tampak depan Kantor Pemerintah Kota Binjai, yang beralamat di Jalan Sudirman, Kota Binjai, Sumatera Utara, Kamis (28/5/2026).

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI- Realisasi dana kelurahan yang dikelola oleh camat menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Pasalnya dana kelurahan tahun anggaran 2025 terealisasi Rp 8 miliar dari anggaran Rp 11,7 miliar.

Hal itu pun mendapat sorotan tajam.

Pertanggungjawaban realisasinya tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan utuh.

Anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir menduga, ada pembiaran yang sengaja dilakukan dalam pengelolaan dana kelurahan ini dikelola oleh camat.

"Pak wali saat ini adalah birokrat yang telah puluhan tahun mengabdi. Namun, terjadi temuan dana kelurahan ini yang melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), ada dugaan sengaja dibiarkan dalam pengelolaan dana kelurahan yang dikelola oleh camat. Padahal, itu jelas melanggar Permendagri," ujar Ronggur, Kamis (28/5/2026).

"Jelas Permendagri bahwa anggaran tersebut diperuntukkan kepada kelurahan, sehingga pengguna anggaran itu harusnya lurah, bukan camat," sambungnya.

Dalam laporan auditor, dana kelurahan sejatinya diperuntukkan bagi pembangunan sarana-prasarana serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018.

Namun dalam praktiknya, auditor menemukan pengelolaan dana justru berada di bawah kendali kecamatan melalui camat sebagai pengguna anggaran (PA).

Kondisi itu dinilai membuka celah penyimpangan karena tidak adanya rincian jelas terkait besaran anggaran masing-masing kelurahan.

Bahkan, auditor juga mencatat Pemerintah Kota Binjai belum memiliki pedoman umum pengelolaan dana kelurahan maupun aturan teknis yang mengatur pelaksanaannya.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, dana ini pernah masuk ke kelurahan tahun 2022, namun karena juknis peruntukan dengan fisik, tidak ada satu kelurahan menggunakan anggaran ini (dana kelurahan)," ucap Ronggur.

"Namun tahun berikutnya, anggaran tersebut masuk ke pemko, namun dikelola kecamatan. Informasinya, anggaran itu dibuat untuk banyak hal (yang tidak sesuai peruntukan), seperti papan bunga, MTQ dan lain sebagainya," tambahnya.

Karenanya, penggunaan dana kelurahan ini menjadi temuan auditor karena penggunaannya tidak sesuai peruntukan.