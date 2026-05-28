Ini Pesan Bupati Syah Afandin untuk Masyarakat Langkat pada Momentum Idul Adha 2026

PENYEMBELIHAN - Bupati Langkat, Syah Afandin saat menyaksikan penyembelihan sapi kurban di kediamanan di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada Rabu (27/5/2026).

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT- Bupati Langkat, Syah Afandin mengajak masyarakat pada momentum Lebaran Idul Adha 2026, agar memperkuat nilai keikhlasan, ketakwaan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Diketahui orang nomor satu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini, melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Raya Pangkalan Brandan.

Pria yang kerap disapa Ondim ini menjelaskan, bahwa Idul Adha bukan sekadar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat penting tentang nilai pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama.

“Gema takbir, tahlil, dan tahmid yang berkumandang sejak Selasa malam, menjadi tanda kebesaran Allah SWT, sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa kehidupan ini harus dijalani dengan keikhlasan, ketaatan, dan kepedulian terhadap sesama," ujar Ondim saat diwawancarai wartawan, Kamis (28/5/2926).

Lanjut Ondim, ia mengajak masyarakat untuk mendoakan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Langkat maupun jemaah haji Indonesia, agar diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan ibadah di tanah suci, serta kembali ke tanah air dengan selamat dan memperoleh predikat haji serta hajjah yang mabrur dan mabruroh.

Sedangkan itu, di kediaman Bupati Langkat, Ondim menyembelih sapi kurban dengan bobot 1 ton 90 kilogram.

"Momentum Idul Adha juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat," kata Ondim.

"Semangat berbagi dan kebersamaan yang tercermin dalam ibadah kurban diharapkan dapat terus tumbuh dan memperkuat keharmonisan sosial di tengah masyarakat Kabupaten Langkat," sambungnya.

(cr23/tribun-medan.com)

