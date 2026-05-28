Modus Pura-Pura Dibegal, Pria di Tanjungbalai Gelapkan Motor Teman

NGAKU DIBEGAL - Tampang HAS (23) yang menggelapkan sepeda motor rekannya mengaku dibegal saat belanja rokok di warung.

TRIBUN-MEDAN.com, TANJUNGBALAI - Seorang pemuda berinisial HAS (23) terpaksa harus mendekam di sel tahanan Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Tanjungbalai.

Pemuda tersebut diringkus oleh personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) setelah kedapatan mengarang cerita bohong demi menggelapkan sepeda motor milik rekannya sendiri.

Adapun barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Vario 160 yang hendak dilarikan tersebut merupakan milik korban bernama Fery Nuynsah (32), warga Teluk Nibung.

Aksi nekat pelaku ini dilancarkan dengan memanfaatkan kelengahan korban yang saat itu tengah terlelap beristirahat di dalam rumahnya.

"Pelaku memanfaatkan momen saat korban tertidur di rumahnya. Pelaku mengambil kunci motor korban dan menyembunyikan sepeda motor milik korban," kata Kasi Humas Polres Tanjungbalai, IPDA Muhammad Ruslan, Kamis (28/5/2026).

Aksi pengelabuan itu diketahui berlangsung pada Kamis (21/5/2026) dini hari pekan lalu, saat korban tersentak bangun dan menyadari kunci kontak kendaraannya telah raib.

Saat korban menginterogasi orang-orang di rumah, pelaku langsung pasang badan dan berdalih sempat meminjam motor tersebut untuk pergi keluar membeli rokok.

Karang Cerita Diadang Motor PCX, Polisi Temukan Vario di Rumah Kosong

Untuk memuluskan siasat bulusnya, HAS nekat merangkai skenario palsu dengan mengaku bahwa dirinya baru saja menjadi korban keganasan kawanan begal jalanan.

"Dibilangnya dia dibegal dengan dua orang menggunakan motor PCX hitam dan Scoopy saat berbelanja," jelas IPDA Muhammad Ruslan merincikan kebohongan pelaku.

Mendengar pengakuan dramatis dari temannya tersebut, korban yang masih setengah sadar sempat percaya dan memilih untuk melanjutkan tidurnya sejenak.

Namun, begitu pagi menjelang dan kesadarannya penuh, korban langsung bergegas mendatangi Mapolres Tanjungbalai guna membuat laporan resmi kehilangan kendaraan.

Menerima aduan tersebut, Tim Opsnal Satreskrim Polres Tanjungbalai langsung bergerak cepat melakukan olah TKP dan serangkaian penyelidikan mendalam di lapangan.

Petugas akhirnya menemukan kejanggalan hingga berhasil mengungkap fakta bahwa sepeda motor tersebut tidak hilang dibegal, melainkan sengaja disembunyikan di sebuah rumah kosong.

"Menindaklanjuti laporan tersebut, tim langsung melakukan penyelidikan dan menemukan fakta-fakta bahwa motor tersebut tidak hilang dicuri, melainkan disembunyikan di sebuah rumah kosong," pungkasnya.

(cr2/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan