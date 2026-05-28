Anggarkan Rp 1,3 T untuk Infrastruktur, Pembangunan Jalan Baru di Wilayah Terisolir Rp 320,2 M 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumut menghabiskan Rp 1,3 triliun untuk infrastruktur jalan pada tahun ini.

Dijelaskan Chandra, anggaran tersebut dibagi dalam beberapa program infrastruktur mulai dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), program Proyek Strategis Daerah (PSD) dan lainnya.

“Anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan di tahun 2026 ini ada sebesar Rp 1.372.497.925.000. Anggaran ini dibagi untuk program PHTC dan PSD lainnya,” ucapnya, Selasa (26/5/2026).

Chandra menjelaskan, untuk mendukung PHTC Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi (Instansi), Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp 672,22 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan serta jembatan strategis melalui 52 kegiatan utama.

“Anggaran ini diperuntukkan pembangunan jalan sepanjang 86 kilometer, pemeliharaan berkala jalan sepanjang 11,91 kilometer, rehabilitasi jalan sepanjang 1 kilometer," jelasnya.

Selain itu ada pembangunan turap/talud/bronjong sebanyak 17 titik, pembangunan jembatan sepanjang 32 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 25 meter dan pembangunan saluran drainase sepanjang 250 meter.

Sementara lanjut Chandra, untuk dukungan Proyek Strategis Daerah (PSD), khususnya pembangunan ruas jalan baru penghubung wilayah terisolir dan kawasan strategis, dialokasikan anggaran sebesar Rp 320,2 miliar.

"Hingga saat ini, jalan mantap di Sumut itu 74,12 persen atau 3.006 kilometer dan jalan yang kondisinya rusak berat dan ringan ada 25,88 persen," katanya.

Program tersebut, lanjutnya, mencakup pembangunan jalan sepanjang 55 kilometer melalui delapan kegiatan utama.

“Untuk pembangunan jalan di Sumut ini kita lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan daerah. Untuk tahun ini dari program PHTC dan PSD ada 141 kilometer jalan yang akan kita bangun,” jelasnya.

Untuk penanganan infrastruktur pascabencana, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 137 miliar.

"Anggaran tersebut digunakan untuk 24 kegiatan utama, meliputi pembangunan turap/talud/bronjong di 19 titik, pembangunan jembatan sepanjang 20 meter, penggantian lantai jembatan sepanjang 30 meter, rehabilitasi satu unit jembatan, dan pembangunan tiga unit box culvert," jelasnya.

Selain itu, Pemprov Sumut juga mengalokasikan anggaran Rp 12 miliar untuk peningkatan kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Cemara.

"Dengan target peningkatan kapasitas pengelolaan sebesar 100 meter kubik," jelasnya.

Siapkan Anggaran Afirmasi untuk Nias