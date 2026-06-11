Pertanyakan Cabdisdik Toba, FKAMPTO Siahaan: Kecewa, Anak Kami Tak Masuk ke SMA di Lahan Sendiri 

Suasana diskusi antara FKAMPTO Siahaan bersama dengan pihak Cabdisdik Provsu Wilayah VIII Toba dan Samosir di SMAN 1 Balige kemarin, Rabu (10/6/2026).

TRIBUN-MEDAN.com, BALIGE - Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Angkatan Muda Pomparan Tuan Odjur (FKAMPTO) Siahaan mempertanyakan Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Wilayah VIII Provinsi Sumatera Utara di Toba dan Samosir kemarin, Rabu (10/6/2025).

Mereka adalah warga yang bermodisili di kawasan Soposurung, berdekatan dengan SMAN 1 dan 2 Balige.

Mereka meminta kebijakan terhadap 32 orang anak mereka yang tidak masuk pada termin pertama penerimaan murid baru (PMB).

Menurut perwkakilan FKAMPTO Jonny Siahaan, lahan yang saat ini digunakan oleh pihak Cabdisdik Wilayah VIII Provsu adalah tanah leluhur mereka yang dipinjampakaikan dengan adanya berbagai kesepakatan.

Satu diantaranya adalah, anak-anak keturunan Tuan Odjur dapat menikmati pendidikan yang satuan pendidikannya ada di lahan tersebut.

"Permintaan kami, anak-anak kami keturunan Tuan Odjur sekolah di areal leluhur kami. Hal lain yang kami sampaikan, belum ada perjanjian yang baru soal penyerahan lahan ini sejak tahun 1985," ujar Jonny Siahaan, Rabu (10/6/2026).

"Lalu, kita merujuk pada Undang-undang nomor 5 tahun 1960, ketika tidak sesuai dengan itu, maka lahan kembali kepada pihak pemilik," terangnya.

Ia menuturkan kegetiran hati orang tua siswa yang nasibnya masih terkatung-katung. Sebanyak 32 orang anak mereka belum bisa didaftarkan di dua sekolah yang ada di kawasan tersebut.

"Anak-anak kami menangis dan tidak mau lagi sekolah gara-gara tidak diterima di SMAN 1 dan 2 Balige ini," sambungnya.

Kacabdis: Juknis yang Telah Berjalan jadi Pedoman

Menyikapi tuntutan FKAMPTO Siahaan tersebut, Kacabdis Disdik Provsu Wilayah VIII Toba dan Samosir, John Purba mengutarakan, pihaknya berpedoman pada petunjuk teknis (juknis) SPMB SMA 2026.

Pihak juga sedang membuat grup komunikasi agar bisa intens membahas soal upaya menampung aspirasi FKAMPTO Siahaan.

"Apa yang menjadi juknis dan sudah berjalan hingga saat ini menjadi pedoman bagi kita. Tahap pertama sudah selesai dan kita akan melanjutkan ke tahap dua PMB," ujar John Purba, Kamis (11/6/2026).

"Dalam tahap kedua PMB ini, kita mendak anak-anak kita dari FKAMPTO dengan harapan bisa memenuhi persyaratan melalui jalur prestasi. Prinsipnya, kita hanya mendampingi agar anak-anak kita ini," terangnya.

Tahap pertama PMB sudah berakhir, kini akan memasuki tahap kedua, jalur prestasi. Ia berharap, anak anak FKAMPTO Siahaan mampu memenuhi persyaratan pada jalur prestasi.