Jelang Pertandingan Piala Dunia Dini Hari Nanti, Gubsu Bobby Minta ASN Tetap Disiplin Masuk Kerja

Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap disiplin masuk kerja meskipun, menyaksikan pertandingan  piala dunia.

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Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Randy P.F Hutagaol
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TRIBUN MEDAN/Anisa Rahmadani
PIALA DUNIA - Gubernur Sumut Bobby Nasution saat diwawancarai di Kantor Pemprov Sumut beberapa hari lalu. Bobby meminta ASN tetap disiplin masuk kerja selama pertandingan Piala Dunia berlangsung. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumut Bobby Nasution meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap disiplin masuk kerja meskipun, menyaksikan pertandingan  piala dunia dini hari nanti. 

Bobby Nasution juga menegaskan, jangan sampai ada ASN yang tidak  atau terlambat masuk kerja dikarenakan menyaksikan  pertandingan Piala Dunia.

Bobby Nasution mengimbau, agar ASN menyaksikan pertandingan Piala Dunia sewajarnya saja.

"Jangan alasan sakit, taunya begadang (nobar Piala Dunia) jangan. Begadang boleh tapi tetap harus masuk kerja," ucapnya, Kamis (11/6/2026).

Bobby mengingatkan, agar pertandingan Piala Dunia tidak menganggu aktifitas dan kedisiplinan kerja.

"Kalau bisa, kalau ada negara kesukaan yang kit dukung, nonton sesuai kebutuhan. Jangan sampai mengganggu kerja," jelasnya.

Diketahui pertadingan Piala Dunia dijadwalkan akan dimulai pada Kamis (11/6/2026) dini hari nanti.. Semua masyarakat sudah mulai melirik pertandingan ajang sepak bola paling tinggi tersebut.

Bukan hanya masyarakat, bahkan para pejabat pun sudah mulai menyambut pesta sepak bola yang digelar empat tahun sekali tersebut. 

Misalnya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Ia mengatakan tim yang selalu menjadi favoritnya adalah Jerman. 

"Terawangan kita sepertinya Jerman,ucapnya usai menyaksikan pertandingan Piala AFF, di Stadion Utama Sumatera Utara (Susu), Kamis, (5/6/2026) malam.

Namun, ia tak merinci siapa Tim Pesepakbola Jerman yang diidolakannya. Ia hanya memprediksi kali ini Jerman yang akan memegang Piala Dunia tersebut.

 Diketahui Jerman  akan masuk dalam klasmen Group E. Mereka akan bertanding melawan Ekuador, Pantai Gading,  Curacao.

Pertandingan pertama Jerman  akan digelar pada hari Senin (15/6) mendatang melawan Curacaou

Kemudian Jerman akan bertanding kembali pada tanggal (21/6) mendatang melawan Pantai Gading

Terakhir, Jerman  akan bertanding kembali pada tanggal (26/6) mendatang melawan Ekuador

Sumber: Tribun Medan
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Tags
Piala Dunia 2026
Selebrasi Lokal 2026
Gubsu Bobby Nasution
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