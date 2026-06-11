Tanggapan Kuasa Hukum Usai Jaksa Ajukan Banding atas Vonis Bebas Kasus Lahan PTPN

Pengadilan Negeri Medan memvonis bebas empat terdakwa korupsi penjualan aset PTPN ke pihak Ciputra Land, Rabu (3/6/2026).

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Deny Surya Pranata Purba menghormati upaya hukum banding atas vonis bebas keempat terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penjualan lahan PTPN ke PT Ciputra Land yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera.

Sebagai kuasa hukum mantan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut Askani dan mantan kepala BPN Deliserdang, Abdul Rahim Lubis, menurut Deny, vonis bebas murni tidak mengenal hukum banding berdasarkan KUHP terbaru.

Deny menilai keputusan hakim yang memvonis bebas membuktikan keempat terdakwa tidak bersalah.

"Kami mengapresiasi setinggi-tingginya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Medan yang telah memutus perkara ini secara adil dan objektif pada 3 Juni 2026 lalu.

Putusan bebas ini adalah konfirmasi yuridis bahwa klien kami murni menjalankan kewenangan jabatan yang sah, bukan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didalilkan JPU," kata Deny kepada tribun, Kamis (11/6/2026).

Deny menghormati upaya hukum oleh Jaksa. Namun sebutnya berdasarkan pasal 299 ayat (2) KUHAP 2025 secara tegas telah menutup ruang upaya hukum untuk putusan bebas dan tidak ada pasal manapun yang mengizinkan upaya hukum banding atas putusan bebas.

"Terkait dengan upaya hukum yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kami sangat menghormati hak dan kewenangan institusional Kejaksaan, sekalipun secara hukum formil berdasarkan KUHAP yang berlaku, putusan bebas murni tidak membuka ruang untuk upaya hukum," kata Deny.

"Terlebih lagi Pasal 299 ayat (2) KUHAP 2025 secara tegas telah menutup ruang upaya hukum untuk putusan bebas dan tidak ada pasal manapun yang mengizinkan upaya hukum banding atas putusan bebas," sambungnya.

Deny menyampaikan, akan menyusun kontra memori banding untuk disampaikan. Dia yakin, segala proses upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi akan berjalan objektif dan transparan.

"Bahwa hal tersebut sejalan dengan beberapa yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan banding atas putusan bebas tidak dapat diterima, yang mana saat ini sedang kami dalami dan pelajari sebagai persiapan penyusunan Kontra Memori Banding nanti," kata Deny.

"Kami yakin bahwa proses upaya hukum banding ini akan tetap berjalan secara objektif dan transparan. Sebagai Tim Penasihat Hukum Klien kami, berkomitmen untuk terus mengawal setiap tahapan ini demi mempertahankan keadilan serta hak-hak konstitusional klien kami yang telah dipulihkan oleh majelis hakim," tambahnya.

Empat terdakwa yang divonis bebas yakni mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara Askani, mantan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang Abdul Rahim Lubis, mantan Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin, serta Direktur PT Nusa Dua Propertindo Iman Subakti.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemudian mengajukan upaya hukum banding atas putusan bebas.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Rizaldi mengatakan, langkah banding tersebut ditempuh setelah tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah mempelajari putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

"JPU yang menangani perkara tersebut menyatakan banding atas putusan bebas tersebut sesuai mekanisme hukum yang berlaku," kata Rizaldi kepada tribun, Rabu (10/6/2026).