Bulog Salurkan 2,87 Juta Liter MinyaKita, Sekitar 40,84 Persen dari Total Alokasi

HARGA NAIK- Warga antre dan berburu Minyakita saat pasar murah yang digelar menjelang Lebaran lalu. Bulog salurkan 2.87 Liter Minyakita untuk bantuan pangan.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara telah menyalurkan sebanyak 2.870.112 liter MinyaKita dalam program bantuan pangan pemerintah hingga pertengahan Juni 2026.

Jumlah tersebut merupakan sekitar 40,84 persen dari total alokasi bantuan minyak goreng yang mencapai 7,22 juta liter untuk masyarakat penerima manfaat di Sumatera Utara.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Budi Cahyanto, mengatakan penyaluran MinyaKita dilakukan bersamaan dengan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat.

Dalam program bantuan pangan tersebut, setiap penerima memperoleh 20 kilogram beras dan empat liter minyak goreng secara gratis.

“Setiap masyarakat penerima bantuan mendapatkan dua sak beras dengan total 20 kilogram dan juga empat liter minyak. Jadi tidak beras dulu atau minyak dulu, tetapi diberikan secara bersamaan,” kata Budi di Kantor Wilayah Bulog Sumut, Jalan Gatot Subroto Medan, Rabu (10/6/2026).

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Ia menjelaskan, total alokasi minyak goreng dalam program bantuan pangan mencapai 7.227.000 liter lebih. Hingga saat ini, Bulog telah menyalurkan 2.870.112 liter kepada masyarakat.

Menurutnya, stok minyak yang dibutuhkan untuk menyelesaikan program tersebut telah tersedia dan siap didistribusikan.

“Target kami minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat Juni ini seluruh bantuan pangan bisa diselesaikan sehingga masyarakat yang memiliki hak menerima bantuan dapat segera mendapatkannya,” ujarnya.

Budi mengakui sempat terjadi sejumlah kendala dalam proses distribusi bantuan pangan, mulai dari faktor cuaca hingga gangguan pasokan listrik akibat robohnya jaringan transmisi yang memengaruhi proses pengemasan.

Namun demikian, seluruh kendala tersebut telah berhasil diatasi sehingga penyaluran bantuan dapat kembali berjalan normal.

“Memang kemarin ada beberapa kendala berkaitan dengan plastik, penyediaan minyak dan beras, ditambah faktor cuaca. Tapi hari ini semuanya sudah bisa kita atasi,” katanya.

Selain untuk program bantuan pangan, Bulog juga mendapat penugasan dari pemerintah dalam distribusi MinyaKita ke pasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025, Bulog bersama ID Food mendapat porsi distribusi MinyaKita minimal 35 persen dari total penugasan pemerintah.

Sejak Januari hingga Juni 2026, Bulog Sumut telah memperoleh penugasan distribusi sebanyak 9.994.728 liter MinyaKita. Dari jumlah tersebut, sekitar 9,1 juta liter telah disalurkan ke pasar dan jaringan pengecer.

Budi memastikan MinyaKita yang didistribusikan tidak disimpan dalam gudang, melainkan langsung disalurkan kepada pengecer mau pun masyarakat melalui berbagai saluran distribusi yang telah ditetapkan pemerintah.