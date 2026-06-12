Setahun Berlalu, Polda Sumut Belum Tetapkan Status Tersangka Ustaz Diduga Lecehkan Mahasiswi UINSU

PELECEHAN SEKSUAL: IL, ayah mahasiswi UINSU berinisial AN yang diduga menjadi korban pelecehan seksual ustaz dan asisten dosennya, saat diwawancarai, Selasa (29/4/2025). Berdasarkan pengakuan anaknya, ia dicekoki minuman kemasan, sebelum dilecehkan hingga antara sadar tak sadarkan diri. (TRIBUN MEDAN/FREDY SANTOSO)

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan ustaz ternama inisial AHA, ke mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) berinisial NA hingga kini masih bergulir.

Ustaz AHA, yang diduga sebagai pelaku sampai sekarang belum juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA PPO).

Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Kristinattara Wahyuningrum mengatakan, kasus ini masih tahap penyidikan.

Meski demikian, ia belum mengungkap apa kendala penyidik hingga kasus yang dilaporkan sejak April 2025 lalu terkesan jalan di tempat.

"Perkaranya sudah dalam tahap sidik,"kata Kombes Kristinattara Wahyuningrum, Jumat (12/6/2026).

Kristinattara mengatakan, rencana kedepan akan memeriksa saksi ahli.

Hal ini dilakukan guna memaksimalkan proses penyidikan.

"Rencana tindak lanjutnya akan melakukan pemeriksaan ahli. Iya, akan kita maksimalkan dulu."

Diketahui, seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan berinisial NA, 18 tahun, diduga menjadi korban pelecehan seksual.

Terduga pelakunya ialah pria berinisial AHA, yang dikenal sebagai ustaz ternama di Kabupaten Batu Bara.

Kasus ini juga telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan beberapa bulan lalu karena ditemukan dugaan tindak pidananya.

Namun demikian, Polisi belum menetapkan status tersangka dan memenjarakan ustaz AHA.

Korban, karena tak terima dilecehkan, lantas korban melaporkan AHA ke Polda Sumut dengan nomor LP/B/637/IV/2025/SPKT/Polda Sumut tertanggal 29 April 2025.

Ayah korban, IL, mengatakan, dugaan pelecehan seksual terhadap putrinya berlangsung pada Rabu 9 April lalu.

Anaknya berinisial NA dijemput menggunakan mobil, lalu dipaksa menenggak minuman, makan makanan yang dibeli terduga pelaku, sampai akhirnya dibawa ke kamar hotel di wilayah Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.