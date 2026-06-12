Viral Damkar Serba Bisa, Petugas Asahan Turun Tangan Selamatkan Kunci Motor yang Tercebur ke Irigasi

Damkar Asahan mengevakuasi kunci motor milik seorang mahasiswa yang terjatuh ke dalam parit atau saluran irigasi di Jalan Akasia, Mekar Baru, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

TRIBUN-MEDAN.COM, KISARAN - Segala urusan kelar kalau udah damkar yang turun, itulah yang saat ini banyak diperbincangkan oleh masyarakat.

Kamis (11/6/2026) sore kemarin, Januari Cristian Siagian (20) seorang mahasiswa di Kabupaten Asahan ingin kongkow sembari mengopi bersama rekan-rekannya di Jalan Akasia, Mekar Baru.

Namun, kondisi yang semula berjalan lancar, mendadak menjadi kepanikan setelah kunci sepeda motor miliknya terlepas dari genggamannya dan terlempar ke sela-sela tutup irigasi parit yang rapat.

Januari awalnya berusaha sendiri untuk mengevakuasi kunci sepeda motornya tersebut dengan alat seadanya. Namun, semakin dicoba semakin terperosok kuncinya jauh ke dalam gelapnya irismgasi.

Kejadian ini memang terdengar sepele, namun baginya kunci motor adalah satu-satunya akses untuk dirinya bisa kembali kerumah.

Dalam kepanikan, Januari terpikir untuk menghubungi nomor layanan pemadam kebakaran. Tak pikir panjang, Januari langsung menghubungi nomor layanan Pos induk pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Asahan.

Januari menceritakan kronologi bagaimana bisa kuncinya tersebut terperosok jatuh diantara sela-sela sempit irigasi.

Tak ada api, tak ada asap yang mengepul, petugas langsung menuju ke lokasi yang informasikan oleh Januari. Sekitar pukul 16.25 wib, petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi.

Kehadiran mobil merah yang biasa menjinakkan api itu, membuat warga sekitar Jalan Akasia hebo karena menduga adanya kebakaran.

Bukan kebakaran, hanya misi penyelamatan yang dianggap sederhana, namun membutuhkan ketrampilan dan peralatan khusus.

Dengan peralatan rescue milik pemadam kebakaran Kabupaten Asahan, petugas mulai melakukan pencarian di sela-sela penutup irigasi.

Aksinya menjadi tontonan warga yang melihat proses evakuasi. Tak berlangsung lama, sorak lega masyarakat terdengar setelah kunci motor Januari berhasil diangkat dari gelapnya irigasi yang tertutup tersebut.

"Sejujurnya saya sudah tidak tau lagi mau meminta tolong ke siapa. Saya sudah mencoba berbagai cara untuk membuka beton parit itu, tapi tidak bisa. Karena butu alat khusus. Saat itu langsung kepikiran ke abang-abang damkar," kata Januari, Jumat (12/6/2026).

Ia menghembuskan nafas lega setelah bisa melihat kembali kuncinsepeda motornya itu ke permukaan..

Sementara kepala seksi pemadam kebakaran Kabupaten Asahan, Arif Afdani mengaku bahwa tugas pemadam tidak hanya terbatas pada penanganan kebakaran.