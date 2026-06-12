BNNK Binjai Kantongi Identitas Pemilik Usai Barak Narkoba Digerebek, Amankan Sejumlah Barang Bukti

GEREBEK - BNN Kota Binjai, TNI-Polri, menggerebek barak naqrkoba di Jalan Samanhudi, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026) petang.

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - BNN Kota Binjai, TNI-Polri, menggerebek barak naqrkoba di Jalan Samanhudi, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026) petang.

Saat personel tiba, sejumlah orang yang berada disekitar lokasi, tampak panik.

Namun tak ada seorang pun dilokasi barak saat personel tiba. Tetapi personel BNN Kota Binjai, TNI-Polri, tetap menyisir titik-titik yang dicurigai disekitar kawasan barak.

Hasilnya dua unit mesin judi jackpot yang sudah rusak disimpan disalahsatu ruangan yang dibangun dengan triplek.

Kemudian personel juga menemukan satu mesin judi tembak ikan yang sudah rusak disimpan dibalik-balik pohon sawit.

Tak hanya itu, beberapa plastik klip kecil, sekop, dan alat isap sabu atau bong juga ditemukan di lokasi.

Kemudian, personel juga pun menemukan gelanggang sabung ayam.

Menariknya sebelum masuk ke lokasi barak, terdapat pos penjagaan dilengkapi portal.

Sedangkan itu tampak beberapa unit mobil mewah salahatunya berstiker partai politik terparkir rapi disekitar lokasi barak narkoba.

"Kami dari Tim Brantas BNNK Binjai melakukan penggerebekan barak narkoba di Jalan Samanhudi, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara," ujar Katim Brantas BNNK Binjai, Hasiholan M Siboro.

Lanjut Hasiholan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa plastik klip dengan berbagai ukuran, ada alat isap sabu atau bong, dan satu skop sabu yang terbuat dari pipet.

Gitupun Hasiholan menegaskan, BNNK Kota Binjai sudah mengantongi identitas pemilik barak tersebut.

"Dari hasil penyelidikan BNNK Binjai, kami sudah mengantongi pemilik barak. Maka BNNK Binjai akan berkoordinasi dengan BNN Provinsi Sumatera Utara, dan BNN RI," tutup Hasiholan.

(cr23/tribun-medan.com)

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