Raup Rp 1,36 T Sepanjang 2025, PT Murni Sadar Tbk Perkuat Pengembangan Stem Cell dan Robotic Surgery

(KIKA) Direktur Keuangan PT Murni Sadar TbkClement Zichri Ang, Direktur operasional PT Murni Sadar Tbkdr. Jong Khai, MARS, Presiden Komisaris PT Murni Sadar Tbk Tjhin Ten Chun, Presiden Direktur PT Murni Sadar Tbk, DR. dr. Mutiara, MHA, MKT, Direktur Teknologi dan Riset PT Murni Sadar Tbk saat memaparkan pendapatan PT Murni Sadar TBK di tahun 2025 mencapai Rp1,36 Triliun.

TRIBUN -MEDAN.COM,MEDAN- PT Murni Sadar Tbk memaparkan kinerja keuangan dan strategi pengembangan bisnis dalam Public Expose (Paparan Publik) di Auditorium Murni Teguh Memorial Hospital (MTMH) Medan, Jumat (12/6/2026).

Perseroan menegaskan komitmennya mempercepat transformasi layanan kesehatan melalui pengembangan teknologi stem cell, robotic surgery, artificial intelligence (AI), serta ekspansi jaringan rumah sakit.

Presiden Komisaris PT Murni Sadar Tbk, Tjhin Ten Chun mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada publik terkait capaian operasional dan keuangan perusahaan sepanjang tahun buku 2025, sekaligus memaparkan arah pengembangan bisnis ke depan.

Sementara, Presiden Direktur PT Murni Sadar Tbk, Dr. dr. Mutiara, MHA, MKT, dalam paparannya menyampaikan tentang perkembangan teknologi kesehatan global membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menghadirkan layanan medis yang lebih presisi, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup pasien.

"Kami percaya masa depan layanan kesehatan tidak hanya bertumpu pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan, regenerasi, dan pemanfaatan artifisial intelegensi. Karena itu, PT Murni Sadar Tbk terus berinvestasi pada regenerative medicine, stem cell, robotic surgery, artificial intelligence, serta teknologi medis terkini untuk menghadirkan layanan kesehatan internasional bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, salah satu fokus utama perseroan adalah pengembangan Regenerative Medicine Center, termasuk pemanfaatan teknologi stem cell yang memiliki potensi besar dalam penanganan penyakit degeneratif, ortopedi, neurologi, rehabilitasi medis, hingga berbagai kondisi yang membutuhkan terapi regeneratif.

"Regenerative medicine merupakan lompatan besar dalam dunia kedokteran modern. Kami ingin menghadirkan ekosistem layanan yang mengintegrasikan penelitian, teknologi, dan kompetensi medis sehingga pasien Indonesia dapat memperoleh akses terhadap terapi-terapi inovatif tanpa harus mencari pengobatan ke luar negeri," katanya.

Selain itu, Murni Teguh Hospitals juga terus memperkuat layanan robotic surgery yang menawarkan tingkat presisi lebih tinggi, tindakan minimal invasif, risiko komplikasi lebih rendah, serta masa pemulihan pasien yang lebih cepat.

Dr. Mutiara menilai kehadiran teknologi robotik menjadi salah satu upaya mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia untuk berobat ke luar negeri.

"Kami ingin selangkah lebih maju dan lebih cepat. Banyak masyarakat memilih berobat ke luar negeri karena adanya layanan robotic surgery. Kini layanan tersebut sudah tersedia di rumah sakit kami, sehingga masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke luar negeri," ujarnya.

Di bidang digitalisasi kesehatan, perseroan juga mengimplementasikan berbagai solusi berbasis AI untuk mendukung proses diagnostik, analisis data medis, radiologi, manajemen operasional rumah sakit, hingga peningkatan pengalaman pasien.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa AI berfungsi sebagai alat bantu bagi tenaga medis dan tidak akan menggantikan peran dokter. "AI membantu dokter bekerja lebih presisi, tetapi AI tidak dapat menggantikan dokter. Keputusan medis tetap berada di tangan dokter," tegasnya.

Jaringan Rumah Sakit Bertambah

Direktur Operasional PT Murni Sadar Tbk, dr. Jong Khai, MARS, mengungkapkan, sepanjang 2025 perseroan mencatat pertumbuhan operasional yang positif. Jumlah jaringan rumah sakit meningkat dari 10 menjadi 11 unit.

Selain itu, perusahaan juga berhasil meningkatkan efisiensi operasional melalui penghematan energi.