Tahap Penyidikan Dugaan Korupsi Bimtek Desa, Kejari Simalungun Gandeng Ahli Keuangan Negara

Suasana di depan Kantor Kejaksaan Negeri Simalungun

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR- Kejaksaan Negeri Simalungun telah merampungkan pemeriksaan terhadap 131 saksi dalam dugaan korupsi Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelatihan Ketahanan Pangan Desa Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya jaksa menggandeng saksi ahli keuangan untuk membuktikan unsur kerugian negara.

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Simalungun, Yudi Sahputera SH menyampaikan bahwa pemeriksaan saksi dari unsur pemerintah sudah rampung.

Tinggal lagi, kejaksaan sedang mendapatkan telaah dari saksi keuangan untuk menganalisis penyimpangan keuangan negara yang lebih terukur.

"Saat ini, kita sedang koordinasi dengan ahli. Nanti setelah muncul hasil kajian dari ahli, kita pakai ahli keuangan negara baru, baru nanti kita riliskan ke pers," kata Yudi saat dikonfirmasi Minggu (14/6/2026).

Kendati demikian, kejaksaan belum memeriksa pihak event organizer CV Sigma selaku pelaksana program Bimtek Desa TA 2025.

Namun yang jelas, terdapat fakta krusial yang mengarah pada praktik lanchng dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kasus ini telah naik dalam tahap pengidikan dengan diterbitkannta Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun No. Print-02/L.2.24/Fd.1/02/2026. Terdapat bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini naik ke tahap penyidikan.

"Saksi-saksi dari pemerintahan Kabupaten dan desa sudah kita periksa. Tetapi yang belum kita periksa adalah pihak event organizer. Setelah ini kita singkronkan dengan hasil pemeriksaan saksi dan ahli serta berita acara penetapan tersangka," kata Yudi.

Kejaksaan menduga kerugian negara dalam kegiatan ini mencapai ratusan juta lantaran terdapat selisih harga yang signifikan dari Anggaran Dana Nagori (ADN) Tahun 2025 dengan belanja riil di lapangan.

Sementara di Kabupaten Simalungun mencapai 386 desa dan 27 kelurahan. Sehingga akumulasi selisih penyimpangan dalam kasus ini berpotensi merugikan keuangan yang cukup besar.

(alj/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan