Kadus di Langkat Didakwa Korupsi Ganti Rugi Lahan Makam untuk Tol Binjai-Langsa

Sugimin seorang Kepala Dusun (Kadus) didakwa, melakukan korupsi uang pengganti kerugian lahan makam yang terdampak proyek pembangunan tol Binjai - Langsa sebesar Rp 526 juta.

TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN - Sugimin seorang Kepala Dusun (Kadus) didakwa, melakukan korupsi uang pengganti kerugian lahan makam yang terdampak proyek pembangunan tol Binjai - Langsa sebesar Rp 526 juta.

dikutip tribun dari Saluran Informasi Penelusuran Pekara (SIPP) Pengadilan Negeri Medan, Minggu (14/6/2026), kasus bermula, pada tahun 2020.

Saat itu, ada sosialisasi tentang rencan pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa yang akan melintasi Desa Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat.

Dalam konsultasi itu, diketahui tanah perkuburan muslim Dusun IV Kesatuan, Desa Harapan Baru direncanakan akan terkena pembangunan jalan tol. Namun pada saat itu tanah perkuburan tidak memiliki nazir (pihak pengelola).

Terdakwa Sugimin saat itu, menjabat sebagai Kepala Dusun IV mewakili pemakaman umum perkuburan muslim di Kesatuan Harapan Barus Kecamatan Sei Lepan, kemudian maju sebagai nazir pemakaman umum disana.

Diketahui, ganti rugi tanah wakaf perkuburan tersebut harus memiliki nazir dan ada akta ikrar wakafnya.

Pada tahun 2023 telah dilakukan pemindahan makam yang terkena pembangunan jalan tol Binjai-Langsa I yang terletak di Dusun IV Kesatuan Desa Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat.

"Uang penganti kerugian atas tanah wakaf kuburan muslim Dusun IV seluas 2.461m2 pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa I tahun 2023 sebesar Rp1.045.033.298," tulisnya di SIPP PN Medan.

Kemudian, sejumlah uang ditransfer ke rekening milik Didi Sunardi. Uang tersebut digunakan untuk pembelian tanah pengganti perkuburan muslim Dusun IV Kesatuan Desa Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan seluas 3.000 m2.

Tidak menunggu lama, uang yang telah masuk ke rekening pribadi Didi Sunardi dan ditransfer ke rekening Sugimin. Sehingga uang pembelian tanah pengganti juga di kuasai oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

Sisa uang untuk ganti rugi pemindahan makam Rp889.863.747 dikirimkan ke nomor rekening Sugimin untuk biaya pemindahan makam.

Selanjutnya terdakwa melakukan pemindahan makam sebanyak 132 yang terkena pembangunan Jalan Tol Binjai-Langsa I.

Untuk melakukan pemindahan makam tersebut, terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana kepada PPK yakni Albouin Simanjorang.

Pencairan disertai dengan RAB yang telah disusun untuk tahap 2 yakni biaya untuk pemindahan sebanyak 132 makam dan biaya terealisasi Rp633.040.000.

Sehingga terdapat sisa dana yang belum dicairkan sebesar Rp256.823.747. Kemudian, terhadap sisa dana itu Sugimin membuat surat permohonan pembayaran lagi untuk item pekerjaan.